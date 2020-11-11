https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584113712.html

Собянин прогнозирует сложную ситуацию с коронавирусом в ближайшие недели

Собянин прогнозирует сложную ситуацию с коронавирусом в ближайшие недели

Российскую столицу в ближайшие недели ждет сложная ситуация с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:51

2020-11-11T14:51

2020-11-11T15:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российскую столицу в ближайшие недели ждет сложная ситуация с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Он отметил, что по развитию ситуации с COVID-19 надо прогнозировать исходя из того, что происходит в мире, также с учетом существующей динамики. Также, по его словам, необходимо учитывать, что впервые будет пандемия в осенне-зимний период и надо рассчитать возможности здравоохранения."Мы видим, что ситуация непростая, сложная. И мы прогнозируем, что да, в ближайшие недели нас ожидает сложный период времени",- сказал Собянин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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