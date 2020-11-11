https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584113712.html
Собянин прогнозирует сложную ситуацию с коронавирусом в ближайшие недели
Собянин прогнозирует сложную ситуацию с коронавирусом в ближайшие недели
Российскую столицу в ближайшие недели ждет сложная ситуация с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:51
2020-11-11T14:51
2020-11-11T15:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российскую столицу в ближайшие недели ждет сложная ситуация с коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Он отметил, что по развитию ситуации с COVID-19 надо прогнозировать исходя из того, что происходит в мире, также с учетом существующей динамики. Также, по его словам, необходимо учитывать, что впервые будет пандемия в осенне-зимний период и надо рассчитать возможности здравоохранения."Мы видим, что ситуация непростая, сложная. И мы прогнозируем, что да, в ближайшие недели нас ожидает сложный период времени",- сказал Собянин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество