https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584107427.html

Голикова рассказала о российских препаратах для лечения COVID-19

Голикова рассказала о российских препаратах для лечения COVID-19

Отечественные фармкомпании производят 22 препарата, рекомендованные Минздравом для профилактики и лечения COVID-19, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:23

2020-11-11T14:23

2020-11-11T14:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

татьяна голикова

госдума рф

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Отечественные фармкомпании производят 22 препарата, рекомендованные Минздравом для профилактики и лечения COVID-19, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."На сегодняшний день также отечественными фармпроизводителями производятся 22 препарата, которые рекомендованы Минздравом для профилактики и лечения коронавируса, и 9 противомикробных препаратов", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме встречи вице-премьера с депутатами Госдумы.По ее словам, на данный момент объём производства лекарственных препаратов для профилактики и лечения COVID-19 увеличился на 115% по сравнению с апрелем этого года, моментом начала пандемии, а прирост объёмов недавно зарегистрированных препаратов "Фавипиравира" и "Олокизумаба", по сравнению с первыми месяцами выпуска составил 501 и 544% соответственно.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201110/lekarstva-1584007819.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, татьяна голикова, госдума рф, общество