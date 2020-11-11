https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584101666.html

Собянин: локдауны не помогли остановить распространение COVID-19 в Европе

Собянин: локдауны не помогли остановить распространение COVID-19 в Европе

Европа не может остановить COVID, несмотря на локдауны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:04

2020-11-11T14:04

2020-11-11T14:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

европа

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575738513_0:252:3072:1980_1400x0_80_0_0_36a34877a85155e303eef1f1f22950c6.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Европа не может остановить COVID, несмотря на локдауны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Мы столкнулись сейчас с осенней проблемой, с осенней волной. Причем, может, в меньшей степени, чем европейцы или американцы, или какие-то другие страны, но все равно столкнулись. Более того, мы видим, что они не могут остановить эту волну, несмотря на жесткие локдауны: не останавливается, идет рост - рост заболеваемости, рост госпитализации. И во всех странах вводятся один за другим все более и более жесткие меры. Конечно, это не внушает оптимизма", - сказал Собянин на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

европа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, европа, общество