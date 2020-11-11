https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584101666.html
Собянин: локдауны не помогли остановить распространение COVID-19 в Европе
Собянин: локдауны не помогли остановить распространение COVID-19 в Европе
Европа не может остановить COVID, несмотря на локдауны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:04
2020-11-11T14:04
2020-11-11T14:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
европа
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Европа не может остановить COVID, несмотря на локдауны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Мы столкнулись сейчас с осенней проблемой, с осенней волной. Причем, может, в меньшей степени, чем европейцы или американцы, или какие-то другие страны, но все равно столкнулись. Более того, мы видим, что они не могут остановить эту волну, несмотря на жесткие локдауны: не останавливается, идет рост - рост заболеваемости, рост госпитализации. И во всех странах вводятся один за другим все более и более жесткие меры. Конечно, это не внушает оптимизма", - сказал Собянин на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, европа, общество