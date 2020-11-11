https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584096676.html
Удельный вес тяжелых больных с COVID-19 в России не поменялся с марта
Удельный вес тяжелых больных с COVID-19 в России не поменялся с марта
Удельный вес тяжелых больных с коронавирусом не меняется с начала марта и не превышает 4%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:49
2020-11-11T13:49
2020-11-11T15:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Удельный вес тяжелых больных с коронавирусом не меняется с начала марта и не превышает 4%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Увеличение количества заболевших составляет большую проблему и задачу, но вместе с тем удельный вес тяжелых форм не меняется с начала марта и не превышает 4 процента", - сказала Попова на встрече с депутатами Госдумы, слова которой приводятся в стенограмме.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество