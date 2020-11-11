https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584093080.html
Роспотребнадзору поручили увеличить объем тестирования на коронавирус
Роспотребнадзору поручили увеличить объем тестирования на коронавирус
Роспотребнадзору поручили повысить охват тестированием на коронавирус в ряде регионов, в том числе с использованием экспресс-методов, сообщила вице-премьер РФ... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:36
2020-11-11T13:36
2020-11-11T14:09
татьяна голикова
госдума рф
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзору поручили повысить охват тестированием на коронавирус в ряде регионов, в том числе с использованием экспресс-методов, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводятся в стенограмме встречи с депутатами Госдумы."На недавнем заседании оперативного штаба Роспотребнадзору поручено выработать согласованные решения по повышению охвата тестирования дополнительно, в том числе с применением там, где это возможно, экспресс-методов. Прежде всего это касается тех регионов, где расстояния между лабораториями и центром для забора материала достаточно большие. Например, Республика Якутия и похожие регионы", - приводятся в стенограмме слова Голиковой.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна голикова, госдума рф, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество