https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584091045.html

Голикова назвала регионы с наиболее высокой заболеваемостью COVID-19

Голикова назвала регионы с наиболее высокой заболеваемостью COVID-19

Показатель распространения коронавируса превышен в 35 регионах РФ, наиболее высокие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения в Москве, ЯНАО, Республике... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:31

2020-11-11T13:31

2020-11-11T13:57

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коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

республика алтай

магаданская область

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Показатель распространения коронавируса превышен в 35 регионах РФ, наиболее высокие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения в Москве, ЯНАО, Республике Алтай, Калмыкии, Магаданской области, Туве, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Должна сказать, что этот показатель, который мы измеряем как статистический показатель распространения инфекции (коронавирусной - ред.), превышен на сегодняшний день в 35 регионах страны. Наиболее высокие показатели распространения заболеваемости на 100 тысяч населения отмечаются в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай, городе Москве, Республике Калмыкия, Магаданской области, Республике Тыва", - заявила Голикова, слова которой приводятся в стенограмме ее встречи с депутатами Госдумы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

республика алтай

магаданская область

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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