https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584091045.html
Голикова назвала регионы с наиболее высокой заболеваемостью COVID-19
Голикова назвала регионы с наиболее высокой заболеваемостью COVID-19
Показатель распространения коронавируса превышен в 35 регионах РФ, наиболее высокие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения в Москве, ЯНАО, Республике... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:31
2020-11-11T13:31
2020-11-11T13:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
москва
республика алтай
магаданская область
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Показатель распространения коронавируса превышен в 35 регионах РФ, наиболее высокие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения в Москве, ЯНАО, Республике Алтай, Калмыкии, Магаданской области, Туве, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Должна сказать, что этот показатель, который мы измеряем как статистический показатель распространения инфекции (коронавирусной - ред.), превышен на сегодняшний день в 35 регионах страны. Наиболее высокие показатели распространения заболеваемости на 100 тысяч населения отмечаются в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай, городе Москве, Республике Калмыкия, Магаданской области, Республике Тыва", - заявила Голикова, слова которой приводятся в стенограмме ее встречи с депутатами Госдумы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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