https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584090405.html
Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом продолжает осложняться
Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом продолжает осложняться
Ситуация с коронавирусом в России пока продолжает осложняться, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:29
2020-11-11T13:29
2020-11-11T13:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728547_0:0:3034:1707_1400x0_80_0_0_447f0e786a9efaa077c8d7516c06da4a.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России пока продолжает осложняться, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Как мы и прогнозировали и информировали руководство страны, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции осложнилась", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме ее встречи с депутатами Госдумы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728547_281:0:3012:2048_1400x0_80_0_0_915c0346688749d70f61f31ac8b63e09.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, татьяна голикова, общество