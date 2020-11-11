https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584090405.html

Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом продолжает осложняться

Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом продолжает осложняться

Ситуация с коронавирусом в России пока продолжает осложняться, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:29

2020-11-11T13:29

2020-11-11T13:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России пока продолжает осложняться, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Как мы и прогнозировали и информировали руководство страны, с наступлением осенне-зимнего эпидемического сезона ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции осложнилась", - сказала Голикова, слова которой приводятся в стенограмме ее встречи с депутатами Госдумы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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