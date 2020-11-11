https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584085559.html

Пик COVID-19 в регионах России будет в разное время, заявил эпидемиолог

Пик COVID-19 в регионах России будет в разное время, заявил эпидемиолог

Фаза роста заболеваемости COVID-19 в РФ еще продолжается, пик в регионах будет в разное время, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:07

2020-11-11T13:07

2020-11-11T22:17

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Фаза роста заболеваемости COVID-19 в РФ еще продолжается, пик в регионах будет в разное время, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 19 851, до 1 836 960.Он отметил, что более детальный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов: и климатических, и социальных."По-прежнему очень многое зависит от сознательности граждан и строгого соблюдения ими профилактических мер", - подчеркнул Горелов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584048424.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество