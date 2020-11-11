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Пик COVID-19 в регионах России будет в разное время, заявил эпидемиолог
Пик COVID-19 в регионах России будет в разное время, заявил эпидемиолог
Фаза роста заболеваемости COVID-19 в РФ еще продолжается, пик в регионах будет в разное время, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:07
2020-11-11T22:17
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Фаза роста заболеваемости COVID-19 в РФ еще продолжается, пик в регионах будет в разное время, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 19 851, до 1 836 960.Он отметил, что более детальный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов: и климатических, и социальных."По-прежнему очень многое зависит от сознательности граждан и строгого соблюдения ими профилактических мер", - подчеркнул Горелов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Пик COVID-19 в регионах России будет в разное время, заявил эпидемиолог

13:07 11.11.2020 (обновлено: 22:17 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52 - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Фаза роста заболеваемости COVID-19 в РФ еще продолжается, пик в регионах будет в разное время, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Ранее сообщалось, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 19 851, до 1 836 960.

"В настоящий момент еще продолжается фаза роста. Поскольку рост заболеваемости в разных регионах начался в разное время, то и его пик придется на разный период. О начале процесса стабилизации можно будет говорить, когда в течение восьми дней суточные показатели будут стабильны и индекс распространения не будет выше одного", - сказал Горелов журналистам.

Он отметил, что более детальный прогноз давать сложно, так как на развитие эпидемического процесса влияет множество факторов: и климатических, и социальных.
"По-прежнему очень многое зависит от сознательности граждан и строгого соблюдения ими профилактических мер", - подчеркнул Горелов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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