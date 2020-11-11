https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584056457.html
В Москве за сутки выявили 4477 новых случаев COVID-19
В Москве за сутки выявили 4477 новых случаев COVID-19
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 4477, Санкт-Петербурге — 1574, Подмосковье — 701, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T11:04
2020-11-11T11:04
2020-11-11T11:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 4477, Санкт-Петербурге — 1574, Подмосковье — 701, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1 Москва 4477, 2 Санкт-Петербург 1574, 3 Московская область 701", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области — 29, Ненецком автономном округе — 8, Чукотском автономном округе — 1.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/ogranicheniya-1583970721.html
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество