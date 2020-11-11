https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584056457.html

В Москве за сутки выявили 4477 новых случаев COVID-19

В Москве за сутки выявили 4477 новых случаев COVID-19

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 4477, Санкт-Петербурге — 1574, Подмосковье — 701, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T11:04

2020-11-11T11:04

2020-11-11T11:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 4477, Санкт-Петербурге — 1574, Подмосковье — 701, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1 Москва 4477, 2 Санкт-Петербург 1574, 3 Московская область 701", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области — 29, Ненецком автономном округе — 8, Чукотском автономном округе — 1.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/ogranicheniya-1583970721.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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