https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584056239.html

В России за сутки выписали 18 616 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 18 616 переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны рекордные 18 616 человек после COVID-19, за все время выздоровели 1 369 357, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 11.11.2020

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распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны рекордные 18 616 человек после COVID-19, за все время выздоровели 1 369 357, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.Предыдущий рекорд по выписке был зафиксирован 6 ноября - 16 955 человек."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 616 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 1 369 357", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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