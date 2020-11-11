В России выявили 19 851 новый случай заражения коронавирусом
11:03 11.11.2020 (обновлено: 11:48 11.11.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 19 851 новый случай COVID-19, темпы прироста снижаются второй день подряд. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
У 24,9 процента зарегистрированных заболевших симптомов нет. Выздоровели 18 616 человек, 432 умерли — это рекордный показатель с начала эпидемии коронавируса в России.
На первом месте по числу выявленных больных — Москва (4477, почти на полторы тысячи меньше, чем накануне), за ней идут Санкт-Петербург (1574), Подмосковье (701), Нижегородская (414) и Архангельская (338) области, Красноярский край (327), Карелия (327), Воронежская и Ростовская области (по 308). Меньше всего пациентов с COVID-19 — в Чечне (44), Еврейской АО (29), Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (один).
Вчера оперштаб сообщал о 20 977 зарегистрированных за сутки случаях.
Всего в России SARS-CoV-2 заразились 1 836 960 человек, из них более 31,5 тысячи погибли, свыше 1,36 миллиона вылечились.
По подсчетам ВОЗ, в мире число заболевших COVID-19 превысило отметку в 50 миллионов, из них как минимум 1,2 миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств — Соединенные Штаты Америки (10,2 миллиона заразившихся за все время), Индия (8,6 миллиона) и Бразилия (5,69 миллиона). На четвертой строчке — Франция, за ней следуют Россия, Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия, Италия и Мексика.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.