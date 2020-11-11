Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584056120.html
В России выявили 19 851 новый случай заражения коронавирусом
В России выявили 19 851 новый случай заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 19 851 новый случай COVID-19, темпы прироста снижаются второй день подряд. Об этом сообщили в оперативном... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T11:03
2020-11-11T11:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583960492_0:59:2842:1658_1400x0_80_0_0_c438c3e1337da21816aedc00f55c11c7.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 19 851 новый случай COVID-19, темпы прироста снижаются второй день подряд. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.У 24,9 процента зарегистрированных заболевших симптомов нет. Выздоровели 18 616 человек, 432 умерли — это рекордный показатель с начала эпидемии коронавируса в России.На первом месте по числу выявленных больных — Москва (4477, почти на полторы тысячи меньше, чем накануне), за ней идут Санкт-Петербург (1574), Подмосковье (701), Нижегородская (414) и Архангельская (338) области, Красноярский край (327), Карелия (327), Воронежская и Ростовская области (по 308). Меньше всего пациентов с COVID-19 — в Чечне (44), Еврейской АО (29), Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (один).Вчера оперштаб сообщал о 20 977 зарегистрированных за сутки случаях. Всего в России SARS-CoV-2 заразились 1 836 960 человек, из них более 31,5 тысячи погибли, свыше 1,36 миллиона вылечились.По подсчетам ВОЗ, в мире число заболевших COVID-19 превысило отметку в 50 миллионов, из них как минимум 1,2 миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств — Соединенные Штаты Америки (10,2 миллиона заразившихся за все время), Индия (8,6 миллиона) и Бразилия (5,69 миллиона). На четвертой строчке — Франция, за ней следуют Россия, Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия, Италия и Мексика.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584039542.html
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584035116.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583960492_0:0:2616:1962_1400x0_80_0_0_b7e1bf03c0f20cf35d5dbe9e3c3e9b0b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 19 851 новый случай заражения коронавирусом

11:03 11.11.2020 (обновлено: 11:48 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 19 851 новый случай COVID-19, темпы прироста снижаются второй день подряд. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
У 24,9 процента зарегистрированных заболевших симптомов нет. Выздоровели 18 616 человек, 432 умерли — это рекордный показатель с начала эпидемии коронавируса в России.
3D-модель коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
09:14Распространение нового коронавируса
Создана самая точная 3D-модель коронавируса
На первом месте по числу выявленных больных — Москва (4477, почти на полторы тысячи меньше, чем накануне), за ней идут Санкт-Петербург (1574), Подмосковье (701), Нижегородская (414) и Архангельская (338) области, Красноярский край (327), Карелия (327), Воронежская и Ростовская области (по 308). Меньше всего пациентов с COVID-19 — в Чечне (44), Еврейской АО (29), Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (один).
Вчера оперштаб сообщал о 20 977 зарегистрированных за сутки случаях.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии Вектор - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
08:31Распространение нового коронавируса
Центр "Вектор" нашел новое средство для борьбы с COVID-19
Всего в России SARS-CoV-2 заразились 1 836 960 человек, из них более 31,5 тысячи погибли, свыше 1,36 миллиона вылечились.
По подсчетам ВОЗ, в мире число заболевших COVID-19 превысило отметку в 50 миллионов, из них как минимум 1,2 миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств — Соединенные Штаты Америки (10,2 миллиона заразившихся за все время), Индия (8,6 миллиона) и Бразилия (5,69 миллиона). На четвертой строчке — Франция, за ней следуют Россия, Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия, Италия и Мексика.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:16Эрдоган: Турция готова к более тесному сотрудничеству с Россией по Сирии
14:15Названо провоцирующее диабет вещество, которое есть почти в каждом доме
14:15Голикова объяснила высокую выявляемость COVID-19 в некоторых регионах
14:14Путин: системы управления ядерными силами должны быть простыми
14:12Путин призвал работать над живучестью системы управления ядерными силами
14:11Грузия открыла воздушное пространство для российских миротворцев
14:11В России создали новый состав системы управления ядерными силами
14:10Голикова призвала россиян старшего возраста поберечься
14:09Путин рассказал, от чего зависит боеготовность российской ядерной триады
14:08Россия закрыла торгпредства в Литве и на Украине
14:07Лаврентьев рассказал, когда турецкие военные покинут Сирию
14:05Госдума приняла в первом чтении проект о новой методике расчета МРОТ
14:05Эрдоган заявил о соглашении с Россией о центре по перемирию в Карабахе
14:04Собянин: локдауны не помогли остановить распространение COVID-19 в Европе
14:02Названа категория россиян с самой высокой заболеваемостью COVID-19
14:00В Совфеде оценили ситуацию с "Северным потоком — 2"
13:58Голикова рассказала, где показатель распространения коронавируса превышен
13:57Голикова рассказала о поручении обеспечить неснижаемый запас лекарств
13:55Голикова рассказала о планах по производству вакцины "Спутник V"
13:54Вселенная становится все горячее, выяснили ученые
Лента новостейМолния