https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584056120.html

В России выявили 19 851 новый случай заражения коронавирусом

В России выявили 19 851 новый случай заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 19 851 новый случай COVID-19, темпы прироста снижаются второй день подряд. Об этом сообщили в оперативном... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T11:03

2020-11-11T11:03

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распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 19 851 новый случай COVID-19, темпы прироста снижаются второй день подряд. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.У 24,9 процента зарегистрированных заболевших симптомов нет. Выздоровели 18 616 человек, 432 умерли — это рекордный показатель с начала эпидемии коронавируса в России.На первом месте по числу выявленных больных — Москва (4477, почти на полторы тысячи меньше, чем накануне), за ней идут Санкт-Петербург (1574), Подмосковье (701), Нижегородская (414) и Архангельская (338) области, Красноярский край (327), Карелия (327), Воронежская и Ростовская области (по 308). Меньше всего пациентов с COVID-19 — в Чечне (44), Еврейской АО (29), Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (один).Вчера оперштаб сообщал о 20 977 зарегистрированных за сутки случаях. Всего в России SARS-CoV-2 заразились 1 836 960 человек, из них более 31,5 тысячи погибли, свыше 1,36 миллиона вылечились.По подсчетам ВОЗ, в мире число заболевших COVID-19 превысило отметку в 50 миллионов, из них как минимум 1,2 миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств — Соединенные Штаты Америки (10,2 миллиона заразившихся за все время), Индия (8,6 миллиона) и Бразилия (5,69 миллиона). На четвертой строчке — Франция, за ней следуют Россия, Испания, Аргентина, Великобритания, Колумбия, Италия и Мексика.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584039542.html

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584035116.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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