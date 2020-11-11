https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584048424.html

Минздрав объяснил случаи заражения медиков коронавирусом после вакцинации

Минздрав объяснил случаи заражения медиков коронавирусом после вакцинации

Случаи заражения коронавирусом после вакцинации связаны с тем, что у привитых не успели выработаться антитела к SARS-CoV-2, заявил РИА Новости помощник министра РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T10:20

2020-11-11T10:20

2020-11-11T11:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584050407_0:201:3034:1908_1400x0_80_0_0_799ce1cc18dec64934762175f50ef5ba.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Случаи заражения коронавирусом после вакцинации связаны с тем, что у привитых не успели выработаться антитела к SARS-CoV-2, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.По словам Кузнецова, положительные результаты ПЦР-тестирования у вакцинированных, как правило, можно объяснить тем, что к моменту "встречи с возбудителем" коронавирусной инфекции у них еще не сформировался иммунитет, ведь после прививки прошло не так много времени. Тем, кто получил вакцину, необходимо продолжать соблюдать индивидуальные меры защиты как минимум три недели после введения второго компонента.Ранее сообщалось, что три алтайских медика, которым ввели вакцину "Спутник V", впоследствии заболели COVID-19.В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Ее назвали "Спутник V".Как подчеркивали специалисты, препарат предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Вакцина получила все разрешения и успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний на 40 тысячах человек стартовала в сентябре, в том числе за рубежом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/vaktsina-1583919540.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество