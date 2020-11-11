https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584048424.html
Минздрав объяснил случаи заражения медиков коронавирусом после вакцинации
Минздрав объяснил случаи заражения медиков коронавирусом после вакцинации
Случаи заражения коронавирусом после вакцинации связаны с тем, что у привитых не успели выработаться антитела к SARS-CoV-2, заявил РИА Новости помощник министра РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T10:20
2020-11-11T10:20
2020-11-11T11:14
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Случаи заражения коронавирусом после вакцинации связаны с тем, что у привитых не успели выработаться антитела к SARS-CoV-2, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.По словам Кузнецова, положительные результаты ПЦР-тестирования у вакцинированных, как правило, можно объяснить тем, что к моменту "встречи с возбудителем" коронавирусной инфекции у них еще не сформировался иммунитет, ведь после прививки прошло не так много времени. Тем, кто получил вакцину, необходимо продолжать соблюдать индивидуальные меры защиты как минимум три недели после введения второго компонента.Ранее сообщалось, что три алтайских медика, которым ввели вакцину "Спутник V", впоследствии заболели COVID-19.В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Ее назвали "Спутник V".Как подчеркивали специалисты, препарат предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Вакцина получила все разрешения и успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний на 40 тысячах человек стартовала в сентябре, в том числе за рубежом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/vaktsina-1583919540.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
Случаи заражения коронавирусом
после вакцинации связаны с тем, что у привитых не успели выработаться антитела к SARS-CoV-2, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
"Вакцина "Спутник V" — двухкомпонентная: через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. Пациент считается вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции, через три недели после второй инъекции: в это время идет процесс формирования иммунитета", — уточнил собеседник агентства.
По словам Кузнецова, положительные результаты ПЦР-тестирования у вакцинированных, как правило, можно объяснить тем, что к моменту "встречи с возбудителем" коронавирусной инфекции у них еще не сформировался иммунитет, ведь после прививки прошло не так много времени.
Тем, кто получил вакцину, необходимо продолжать соблюдать индивидуальные меры защиты как минимум три недели после введения второго компонента.
Ранее сообщалось, что три алтайских медика, которым ввели вакцину "Спутник V", впоследствии заболели COVID-19.
В начале августа Министерство здравоохранения
зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ
). Ее назвали "Спутник V".
Как подчеркивали специалисты, препарат предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Вакцина получила все разрешения и успешно прошла две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний на 40 тысячах человек стартовала в сентябре, в том числе за рубежом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.