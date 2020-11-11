https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584038907.html

Эпидемиолог оценила роль грызунов в передаче различных видов коронавируса

Эпидемиолог оценила роль грызунов в передаче различных видов коронавируса

Данных о том, что какие-то коронавирусы грызунов, кроме уже известных, способны вызвать заболевание у человека, пока нет, заявила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T09:08

2020-11-11T09:08

2020-11-11T09:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1400x0_80_0_0_6351eed0a7479f3e177350a5393a72ea.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Данных о том, что какие-то коронавирусы грызунов, кроме уже известных, способны вызвать заболевание у человека, пока нет, заявила РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань."Изредка вирус может преодолевать межвидовой барьер и размножаться в животных других видов, в том числе и в человеке. В настоящее время нет данных о том, что другие коронавирусы грызунов (кроме предшественников HCoV-OC43 и HCoV-HKU1) способны вызвать заболевание у человека", - сказала Карань.Ранее Россельхознадзор сообщал, что с момента начала распространения COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, не установлен первичный источник возбудителя заболевания, а также достоверно не определена роль животных в распространении инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество