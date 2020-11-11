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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584038907.html
Эпидемиолог оценила роль грызунов в передаче различных видов коронавируса
Эпидемиолог оценила роль грызунов в передаче различных видов коронавируса
Данных о том, что какие-то коронавирусы грызунов, кроме уже известных, способны вызвать заболевание у человека, пока нет, заявила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T09:08
2020-11-11T09:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Данных о том, что какие-то коронавирусы грызунов, кроме уже известных, способны вызвать заболевание у человека, пока нет, заявила РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань."Изредка вирус может преодолевать межвидовой барьер и размножаться в животных других видов, в том числе и в человеке. В настоящее время нет данных о том, что другие коронавирусы грызунов (кроме предшественников HCoV-OC43 и HCoV-HKU1) способны вызвать заболевание у человека", - сказала Карань.Ранее Россельхознадзор сообщал, что с момента начала распространения COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, не установлен первичный источник возбудителя заболевания, а также достоверно не определена роль животных в распространении инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог оценила роль грызунов в передаче различных видов коронавируса

09:08 11.11.2020
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Depositphotos / viz-arch
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Данных о том, что какие-то коронавирусы грызунов, кроме уже известных, способны вызвать заболевание у человека, пока нет, заявила РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.
"Изредка вирус может преодолевать межвидовой барьер и размножаться в животных других видов, в том числе и в человеке. В настоящее время нет данных о том, что другие коронавирусы грызунов (кроме предшественников HCoV-OC43 и HCoV-HKU1) способны вызвать заболевание у человека", - сказала Карань.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Ранее Россельхознадзор сообщал, что с момента начала распространения COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, не установлен первичный источник возбудителя заболевания, а также достоверно не определена роль животных в распространении инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
 
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