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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584030900.html
Умирающий от COVID-19 медик записал свои последние слова на видео
Умирающий от COVID-19 медик записал свои последние слова на видео
Медбрат из Мексики Серхио Эрнандес записал видеообращение за несколько часов до своей смерти, вызванной осложнениями из-за COVID-19. Об этом сообщила газета El... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T07:08
2020-11-11T17:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
чиуауа (штат)
мексика
в мире
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Медбрат из Мексики Серхио Эрнандес записал видеообращение за несколько часов до своей смерти, вызванной осложнениями из-за COVID-19. Об этом сообщила газета El Mundo.Молодой человек записал ролик для своих родственников перед процедурой эндотрахиальной интубации."Ну что же, настал час истины. &lt;…&gt; Я хочу, что бы ни случилось, какую бы участь Бог не уготовил для меня, чтобы вы всегда помнили о том, кем я был и кем являюсь. Потому что я вернусь. Это не прощание. Я уверен, что вернусь через несколько дней, я просто поправлюсь, и мы пойдем дальше", - говорит 28-летний Эрнандес, признаваясь также в любви своим близким.Через несколько часов медработник, работавший в одной из больниц штата Чиуауа, который сильно пострадал от пандемии, скончался. По данным университета Джонса Хопкинса, в Мексике за все время пандемии выявили 967 825 заболевших COVID-19, умерло 95 027 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583912090.html
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коронавирус covid-19, чиуауа (штат), мексика, в мире

Умирающий от COVID-19 медик записал свои последние слова на видео

07:08 11.11.2020 (обновлено: 17:29 11.11.2020)
 
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Медбрат из Мексики Серхио Эрнандес записал видеообращение за несколько часов до своей смерти, вызванной осложнениями из-за COVID-19. Об этом сообщила газета El Mundo.
Молодой человек записал ролик для своих родственников перед процедурой эндотрахиальной интубации.
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"Ну что же, настал час истины. <…> Я хочу, что бы ни случилось, какую бы участь Бог не уготовил для меня, чтобы вы всегда помнили о том, кем я был и кем являюсь. Потому что я вернусь. Это не прощание. Я уверен, что вернусь через несколько дней, я просто поправлюсь, и мы пойдем дальше", - говорит 28-летний Эрнандес, признаваясь также в любви своим близким.
Через несколько часов медработник, работавший в одной из больниц штата Чиуауа, который сильно пострадал от пандемии, скончался.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Мексике за все время пандемии выявили 967 825 заболевших COVID-19, умерло 95 027 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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