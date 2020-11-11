https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584030900.html

Умирающий от COVID-19 медик записал свои последние слова на видео

Умирающий от COVID-19 медик записал свои последние слова на видео

Медбрат из Мексики Серхио Эрнандес записал видеообращение за несколько часов до своей смерти, вызванной осложнениями из-за COVID-19. Об этом сообщила газета El... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T07:08

2020-11-11T07:08

2020-11-11T17:29

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

чиуауа (штат)

мексика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584032474_88:0:1133:588_1400x0_80_0_0_3d389782664a9a80b586c74da1605289.jpg

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Медбрат из Мексики Серхио Эрнандес записал видеообращение за несколько часов до своей смерти, вызванной осложнениями из-за COVID-19. Об этом сообщила газета El Mundo.Молодой человек записал ролик для своих родственников перед процедурой эндотрахиальной интубации."Ну что же, настал час истины. <…> Я хочу, что бы ни случилось, какую бы участь Бог не уготовил для меня, чтобы вы всегда помнили о том, кем я был и кем являюсь. Потому что я вернусь. Это не прощание. Я уверен, что вернусь через несколько дней, я просто поправлюсь, и мы пойдем дальше", - говорит 28-летний Эрнандес, признаваясь также в любви своим близким.Через несколько часов медработник, работавший в одной из больниц штата Чиуауа, который сильно пострадал от пандемии, скончался. По данным университета Джонса Хопкинса, в Мексике за все время пандемии выявили 967 825 заболевших COVID-19, умерло 95 027 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583912090.html

чиуауа (штат)

мексика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, чиуауа (штат), мексика, в мире