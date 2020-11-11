https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584030120.html
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько коронавирус живет в комарах
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько коронавирус живет в комарах
Коронавирус в основных видах комаров гибнет в течение суток, большинство вирусов, которые переносят кровососущие, не вызывают респираторных вирусных инфекций,... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T06:06
2020-11-11T06:06
2020-11-11T06:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Коронавирус в основных видах комаров гибнет в течение суток, большинство вирусов, которые переносят кровососущие, не вызывают респираторных вирусных инфекций, заявила РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.Она уточнила, что в большинстве своем вирусы и бактерии, переносимые комарами, размножаются в клетках кровеносной, лимфатической и нервной систем, они не вызывают респираторных заболеваний и не передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество