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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584028225.html
На Алтае коронавирусом заразились три медика, привитых вакциной
На Алтае коронавирусом заразились три медика, привитых вакциной
В Алтайском крае у трех медицинских работников, привитых российской вакциной "Спутник V", обнаружили коронавирус. Как сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T04:18
2020-11-11T04:18
распространение нового коронавируса
алексей аграновский
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
анатолий ломакин
республика алтай
бразилия
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Алтайском крае у трех медицинских работников, привитых российской вакциной "Спутник V", обнаружили коронавирус. Как сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на местное министерство здравоохранения, это произошло, вероятно, из-за того, что их иммунитет к моменту взаимодействия с COVID-19 не успел сформироваться.В ведомстве объяснили, что вакцина двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета.Вакцина "Спутник V"Первая российская вакцина от коронавируса COVID-19, получившая название "Спутник-V", была разработана специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). О ее регистрации президент России Владимир Путин объявил в середине августа. Шестого ноября глава центра Александр Гинцбург сообщил, что первая партия вакцины будет поставлена в Москву и регионы для массовой вакцинации уже 7–8 ноября. Вторая вакцина — "ЭпиВакКорона", созданная центром "Вектор", получила регистрацию в октябре. Сейчас оба препарата проходят пострегистрационные испытания.Третью вакцину разрабатывает Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сейчас она находится на стадии клинических испытаний.Повторное заражениеВирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее рассказал в интервью радио Sputnik, что влияет на повторное заражение коронавирусом.По его словам, вероятность повторного инфицирования можно оценить уже во время первой болезни, на основе первого иммунного ответа.Вирусолог подчеркнул, что основная защита от COVID-19 — это естественный иммунитет человека. После первого заражения организм может усилить барьер между собой и коронавируса, но так происходит не всегда.Альтштейн также рассказал, что, помимо антител, в защите организма от инфекций участвует также клеточный иммунитет. Он признал, что организм действительно может быстро лишиться антител от коронавируса, но в то же время напомнил о наличии клеточного иммунитета.Профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский, в свою очередь, заявил, что антитела сохраняются в организме на протяжении разного периода времени, который зависит от перенесенной инфекции.Руководитель исследования вакцины "Спутник V" на возрастной группе Никита Ломакин также предупредил, что почти все пациенты, перенесшие коронавирус, теряют антитела к нему в ближайшие три-пять месяцев, и подвержены высокому риску повторного заражения.Ломакин отметил, что эффективность введенной в организм вакцины от коронавируса со временем будет снижаться. Однако он уточнил, что перед медициной не стоит задачи обеспечить пациента пожизненным иммунитетом.Ситуация с коронавирусомПандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены более 1,8 миллиона человек, из которых около 1,35 миллиона выздоровели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584025223.html
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583997049.html
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алексей аграновский , вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, анатолий ломакин, республика алтай, бразилия, индия, сша

На Алтае коронавирусом заразились три медика, привитых вакциной

04:18 11.11.2020
 
© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Алтайском крае у трех медицинских работников, привитых российской вакциной "Спутник V", обнаружили коронавирус. Как сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на местное министерство здравоохранения, это произошло, вероятно, из-за того, что их иммунитет к моменту взаимодействия с COVID-19 не успел сформироваться.
В ведомстве объяснили, что вакцина двухкомпонентная: через три недели после первой инъекции человек получает вторую. Вакцинированным и, соответственно, защищенным от коронавирусной инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет процесс формирования иммунитета.
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Вакцина "Спутник V"

Первая российская вакцина от коронавируса COVID-19, получившая название "Спутник-V", была разработана специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). О ее регистрации президент России Владимир Путин объявил в середине августа. Шестого ноября глава центра Александр Гинцбург сообщил, что первая партия вакцины будет поставлена в Москву и регионы для массовой вакцинации уже 7–8 ноября.
Вторая вакцина — "ЭпиВакКорона", созданная центром "Вектор", получила регистрацию в октябре. Сейчас оба препарата проходят пострегистрационные испытания.
Третью вакцину разрабатывает Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, сейчас она находится на стадии клинических испытаний.
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Повторное заражение

Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее рассказал в интервью радио Sputnik, что влияет на повторное заражение коронавирусом.
По его словам, вероятность повторного инфицирования можно оценить уже во время первой болезни, на основе первого иммунного ответа.
Вирусолог подчеркнул, что основная защита от COVID-19 — это естественный иммунитет человека. После первого заражения организм может усилить барьер между собой и коронавируса, но так происходит не всегда.
Альтштейн также рассказал, что, помимо антител, в защите организма от инфекций участвует также клеточный иммунитет. Он признал, что организм действительно может быстро лишиться антител от коронавируса, но в то же время напомнил о наличии клеточного иммунитета.
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Профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский, в свою очередь, заявил, что антитела сохраняются в организме на протяжении разного периода времени, который зависит от перенесенной инфекции.
Руководитель исследования вакцины "Спутник V" на возрастной группе Никита Ломакин также предупредил, что почти все пациенты, перенесшие коронавирус, теряют антитела к нему в ближайшие три-пять месяцев, и подвержены высокому риску повторного заражения.
Ломакин отметил, что эффективность введенной в организм вакцины от коронавируса со временем будет снижаться. Однако он уточнил, что перед медициной не стоит задачи обеспечить пациента пожизненным иммунитетом.

Ситуация с коронавирусом

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
В России вирусом заражены более 1,8 миллиона человек, из которых около 1,35 миллиона выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлексей АграновскийВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургАнатолий ЛомакинРеспублика АлтайБразилияИндияСША
 
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