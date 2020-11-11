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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584026466.html
Ученые смогли получить эффективное вещество для борьбы с коронавирусом
Ученые смогли получить эффективное вещество для борьбы с коронавирусом
Специалисты Медицинской школы Университета Питтсбурга в США смогли выделить из организма лам сильнодействующие фрагменты антител к коронавирусу, пишет журнал... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T03:03
2020-11-11T03:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
весь мир
питтсбург
сша
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Специалисты Медицинской школы Университета Питтсбурга в США смогли выделить из организма лам сильнодействующие фрагменты антител к коронавирусу, пишет журнал Science.В основу работы положено исследование реакции ламы на введенный ей белок-"шип" вируса SARS-CoV-2. Ученые выявили, что спустя два месяца с начала внедрения вируса в организм ламы, ее иммунная система стала вырабатывать зрелые нанотела против SARS-CoV-2.Далее ученые идентифицировали нанотела, которые сильнее всего связываются с SARS-CoV-2. Они более эффективны, чем другие антитела лам. Антитела лам, называемые "нанотелами", значительно меньше человеческих и лучше нейтрализуют коронавирус. Помимо этого, они характеризуются стабильностью. В перспективе с их помощью можно создать препараты для лечения COVID-19.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены более 1,8 миллиона человек, из которых около 1,35 миллиона выздоровели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583983141.html
весь мир
питтсбург
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коронавирус covid-19, весь мир, питтсбург, сша, в мире

Ученые смогли получить эффективное вещество для борьбы с коронавирусом

03:03 11.11.2020
 
© Courtesy of the National Institutes of HealthКоронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Courtesy of the National Institutes of Health
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Специалисты Медицинской школы Университета Питтсбурга в США смогли выделить из организма лам сильнодействующие фрагменты антител к коронавирусу, пишет журнал Science.
В основу работы положено исследование реакции ламы на введенный ей белок-"шип" вируса SARS-CoV-2. Ученые выявили, что спустя два месяца с начала внедрения вируса в организм ламы, ее иммунная система стала вырабатывать зрелые нанотела против SARS-CoV-2.
Далее ученые идентифицировали нанотела, которые сильнее всего связываются с SARS-CoV-2. Они более эффективны, чем другие антитела лам.
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Вчера, 19:00РИА Наука
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Антитела лам, называемые "нанотелами", значительно меньше человеческих и лучше нейтрализуют коронавирус. Помимо этого, они характеризуются стабильностью. В перспективе с их помощью можно создать препараты для лечения COVID-19.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
В России вирусом заражены более 1,8 миллиона человек, из которых около 1,35 миллиона выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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