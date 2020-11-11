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Агентство Sputnik Бразилия победило во Всероссийском конкурсе "МедиаТЭК"
Агентство Sputnik Бразилия победило во Всероссийском конкурсе "МедиаТЭК"
Международное информационное агентство Sputnik Бразилия заняло первое место на Всероссийском конкурсе "МедиаТЭК" в специальной номинации "ТЭК в фокусе стран... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T18:06
2020-11-11T18:06
россия
sputnik
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Международное информационное агентство Sputnik Бразилия заняло первое место на Всероссийском конкурсе "МедиаТЭК" в специальной номинации "ТЭК в фокусе стран БРИКС". Был отмечен материал о партнёрстве России и Бразилии в нефтегазовом секторе автора Аны Ливии Эстевес "Когда море встречается с сушей: как Россия и Бразилия могут стать партнерами в нефтегазовом секторе?"Всероссийский конкурс "МедиаТЭК" проводится с 2015 года. В конкурсе принимают участие федеральные и региональные средства массовой информации, журналисты, а также отделы по связям с общественностью компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций. Основная цель конкурса – стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, стимулирование проектов, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков.Победители определяются на основании экспертных оценок по критериям, указанным в конкурсной документации. Экспертный совет "МедиаТЭК" возглавляет Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России, заместитель Руководителя Администрации Президента России. В состав Экспертного совета также входят руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских высших учебных заведений, представители органов государственной власти. В их числе - генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, а также главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.Церемония награждения победителей состоится в декабре текущего года. О точной дате и формате проведения будет сообщено позднее с учетом эпидемиологической ситуации. Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/konkurs-1583467155.html
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россия, sputnik

Агентство Sputnik Бразилия победило во Всероссийском конкурсе "МедиаТЭК"

18:06 11.11.2020
 
© Фото : Предоставлено оргкомитетом премииАгентство Sputnik Бразилия победило во Всероссийском конкурсе "МедиаТЭК"
Агентство Sputnik Бразилия победило во Всероссийском конкурсе МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : Предоставлено оргкомитетом премии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Международное информационное агентство Sputnik Бразилия заняло первое место на Всероссийском конкурсе "МедиаТЭК" в специальной номинации "ТЭК в фокусе стран БРИКС". Был отмечен материал о партнёрстве России и Бразилии в нефтегазовом секторе автора Аны Ливии Эстевес "Когда море встречается с сушей: как Россия и Бразилия могут стать партнерами в нефтегазовом секторе?"
Всероссийский конкурс "МедиаТЭК" проводится с 2015 года. В конкурсе принимают участие федеральные и региональные средства массовой информации, журналисты, а также отделы по связям с общественностью компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций.
Микрофон в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 09:35
Проект радио Sputnik стал финалистом конкурса "СМИротворец"
Основная цель конкурса – стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, стимулирование проектов, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков.
Победители определяются на основании экспертных оценок по критериям, указанным в конкурсной документации. Экспертный совет "МедиаТЭК" возглавляет Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России, заместитель Руководителя Администрации Президента России. В состав Экспертного совета также входят руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских высших учебных заведений, представители органов государственной власти. В их числе - генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, а также главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
Церемония награждения победителей состоится в декабре текущего года. О точной дате и формате проведения будет сообщено позднее с учетом эпидемиологической ситуации.
Редактор радио Sputnik Мария Сметанина - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 16:25
Журналист радио Sputnik победила в конкурсе "Слово ранит, слово лечит"Редактор радио Sputnik Мария Сметанина заняла первое место на V Всероссийском конкурсе среди журналистов "Слово ранит, слово лечит" за лучшее освещение проблем адаптации бывших заключенных, а также успешных примеров их ресоциализации. Созданный ею цикл передач "Недетские шалости" победил в номинации "Лучшая радиопередача".
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
 
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