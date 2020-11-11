https://ria.ru/20201111/konkurs-1584164022.html

Агентство Sputnik Бразилия победило во Всероссийском конкурсе "МедиаТЭК"

Агентство Sputnik Бразилия победило во Всероссийском конкурсе "МедиаТЭК"

Международное информационное агентство Sputnik Бразилия заняло первое место на Всероссийском конкурсе "МедиаТЭК" в специальной номинации "ТЭК в фокусе стран... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T18:06

2020-11-11T18:06

2020-11-11T18:06

россия

sputnik

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Международное информационное агентство Sputnik Бразилия заняло первое место на Всероссийском конкурсе "МедиаТЭК" в специальной номинации "ТЭК в фокусе стран БРИКС". Был отмечен материал о партнёрстве России и Бразилии в нефтегазовом секторе автора Аны Ливии Эстевес "Когда море встречается с сушей: как Россия и Бразилия могут стать партнерами в нефтегазовом секторе?"Всероссийский конкурс "МедиаТЭК" проводится с 2015 года. В конкурсе принимают участие федеральные и региональные средства массовой информации, журналисты, а также отделы по связям с общественностью компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций. Основная цель конкурса – стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесения информации до населения о проектах развития ТЭК, стимулирование проектов, связанных с популяризацией профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков.Победители определяются на основании экспертных оценок по критериям, указанным в конкурсной документации. Экспертный совет "МедиаТЭК" возглавляет Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России, заместитель Руководителя Администрации Президента России. В состав Экспертного совета также входят руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских высших учебных заведений, представители органов государственной власти. В их числе - генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, а также главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.Церемония награждения победителей состоится в декабре текущего года. О точной дате и формате проведения будет сообщено позднее с учетом эпидемиологической ситуации. Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/konkurs-1583467155.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/sputnik-1581783455.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, sputnik