Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/kol-tsentry-1584140662.html
В регионах откроют кол-центры для консультаций пациентов с COVID-19
В регионах откроют кол-центры для консультаций пациентов с COVID-19
Кол-центры и телемедицинские консультации организуют в регионах России, чтобы пациенты с новой коронавирусной инфекцией при лечении на дому не остались без... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:30
2020-11-11T16:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
игорь каграманян
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
владимир путин
челябинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569696409_0:216:3256:2048_1400x0_80_0_0_2cf87ac855e95e991d5d3206584f0d81.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Кол-центры и телемедицинские консультации организуют в регионах России, чтобы пациенты с новой коронавирусной инфекцией при лечении на дому не остались без внимания, сообщил в Челябинске первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян."Хотел бы подчеркнуть, что важно сопровождение - медицинское, постоянное, даже дистанционное - тех, кто проходит лечение в амбулаторных условиях. Человек в такой ситуации нуждается в поддержке, помощи. По поручению Минздрава России уже созданы и разворачиваются кол-центры, к которым подключены и медицинские работники, и волонтёры, студенты медицинских вузов. Их задача - чтобы ни один пациент не оставался без внимания. Также телемедицинские консультации важны", - сказал он журналистам.Он отметил, что сейчас не пациент, лечащийся амбулаторно, идёт с рецептом в аптеку, а медработники или волонтёры доставляют их человеку.Он напомнил, что по решению президента страны Владимира Путина 5 миллиардов рублей направлено на амбулаторное лекарственное обеспечение пациентов с коронавирусной инфекцией. "Это очень важно для людей. Задача организаторов здравоохранения, и помогает в этом Минпромторг России, - чтобы лекарства были в регионах", - отметил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201109/telemeditsina-1583755540.html
россия
челябинск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569696409_525:0:3256:2048_1400x0_80_0_0_f6d632b0fdc9d8d3ea1ab2b6e1b7eda1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, игорь каграманян, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владимир путин, челябинск, общество

В регионах откроют кол-центры для консультаций пациентов с COVID-19

16:30 11.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЦентр телемедицины для пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19
Центр телемедицины для пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19 - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Кол-центры и телемедицинские консультации организуют в регионах России, чтобы пациенты с новой коронавирусной инфекцией при лечении на дому не остались без внимания, сообщил в Челябинске первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян.
"Хотел бы подчеркнуть, что важно сопровождение - медицинское, постоянное, даже дистанционное - тех, кто проходит лечение в амбулаторных условиях. Человек в такой ситуации нуждается в поддержке, помощи. По поручению Минздрава России уже созданы и разворачиваются кол-центры, к которым подключены и медицинские работники, и волонтёры, студенты медицинских вузов. Их задача - чтобы ни один пациент не оставался без внимания. Также телемедицинские консультации важны", - сказал он журналистам.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
9 ноября, 14:36Распространение нового коронавируса
Мурашко рассказал о введении центров телемедицины в регионах
Он отметил, что сейчас не пациент, лечащийся амбулаторно, идёт с рецептом в аптеку, а медработники или волонтёры доставляют их человеку.
Он напомнил, что по решению президента страны Владимира Путина 5 миллиардов рублей направлено на амбулаторное лекарственное обеспечение пациентов с коронавирусной инфекцией. "Это очень важно для людей. Задача организаторов здравоохранения, и помогает в этом Минпромторг России, - чтобы лекарства были в регионах", - отметил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыИгорь КаграманянМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Владимир ПутинЧелябинскОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
00:28В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Лента новостейМолния