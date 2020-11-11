https://ria.ru/20201111/kol-tsentry-1584140662.html

В регионах откроют кол-центры для консультаций пациентов с COVID-19

В регионах откроют кол-центры для консультаций пациентов с COVID-19

Кол-центры и телемедицинские консультации организуют в регионах России, чтобы пациенты с новой коронавирусной инфекцией при лечении на дому не остались без... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:30

2020-11-11T16:30

2020-11-11T16:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

игорь каграманян

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владимир путин

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Кол-центры и телемедицинские консультации организуют в регионах России, чтобы пациенты с новой коронавирусной инфекцией при лечении на дому не остались без внимания, сообщил в Челябинске первый замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян."Хотел бы подчеркнуть, что важно сопровождение - медицинское, постоянное, даже дистанционное - тех, кто проходит лечение в амбулаторных условиях. Человек в такой ситуации нуждается в поддержке, помощи. По поручению Минздрава России уже созданы и разворачиваются кол-центры, к которым подключены и медицинские работники, и волонтёры, студенты медицинских вузов. Их задача - чтобы ни один пациент не оставался без внимания. Также телемедицинские консультации важны", - сказал он журналистам.Он отметил, что сейчас не пациент, лечащийся амбулаторно, идёт с рецептом в аптеку, а медработники или волонтёры доставляют их человеку.Он напомнил, что по решению президента страны Владимира Путина 5 миллиардов рублей направлено на амбулаторное лекарственное обеспечение пациентов с коронавирусной инфекцией. "Это очень важно для людей. Задача организаторов здравоохранения, и помогает в этом Минпромторг России, - чтобы лекарства были в регионах", - отметил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/telemeditsina-1583755540.html

россия

челябинск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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