https://ria.ru/20201111/kitay-1584028988.html

Эксперт: США при новой администрации не прекратят давление на Китай

Эксперт: США при новой администрации не прекратят давление на Китай

Новая администрация США не откажется от давления на Китай, нет никаких фактических и теоретических оснований полагать, что в отношениях Вашингтона и Пекина... РИА Новости, 11.11.2020

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ПЕКИН, 11 ноя – РИА Новости. Новая администрация США не откажется от давления на Китай, нет никаких фактических и теоретических оснований полагать, что в отношениях Вашингтона и Пекина произойдут кардинальные изменения, считает эксперт института исследований Северо-Восточной Азии Цзилиньского университета Ба Дяньцзюнь.Ба Дяньцзюнь указал, что его прогноз о будущем американо-китайских отношений на последующие годы основан на том, что президентом США уже точно станет именно демократ Джо Байден. Об избрании Байдена президентом США ранее сообщили крупнейшие американские СМИ. Они прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов, который происходит спустя продолжительное время.По его словам, некоторые люди расценивают заявление Байдена в одном из интервью о том, что Россия представляет собой величайшую угрозу для США на международной арене, а Китай является только конкурентом, как сигнал о возможной радикальной корректировке внешней политики США в отношении Китая, "но это в корне неверно".Говоря о ситуации в Восточной Азии, он отметил, что и Япония, и Южная Корея осознают, что могут столкнуться с давлением со стороны Вашингтона, и вопрос о том, как добиться баланса между экономическими интересами и системой союзничества, также станет испытанием для японских и корейских властей.Вместе с тем он полагает, что в Юго-Восточной Азии США все больше будут использовать стратегию "офшорного балансирования", чтобы всячески препятствовать сотрудничеству между Китаем и АСЕАН, а также будут провоцировать споры вокруг проблемы Южно-Китайского моря. Эксперт отметил, что и с Индией США в основном пришли к понимаю того, как общими силами противостоять Китаю.Однако, помимо прочего, отметил Ба Дяньцзюнь, в соответствии интерпретацией заявлений Байдена, которые он делал во время предвыборной кампании, он намерен вернуться к мультилатерализму и в международные организации, например, в ВОЗ и к Парижскому соглашению по климату, таким образом Китай и США смогут сотрудничать по ряду смежных интересов."Но следует понимать, что США вернутся к этим международным договорам и организациям не ради сотрудничества с Китаем, а для того, чтобы восстановить свой подпорченный международный имидж", - добавил он.По его мнению, "каких-либо существенных изменений в том, как США позиционируют Китай, не произойдет, не изменится и последовательность в оказании давления на Китай и Россию"."Однако не стоит быть слишком пессимистичными, так как США потребуется много ресурсов, чтобы одновременно противостоять Китаю и России и заново формировать сеть блоков", - добавил эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/spg-1583689156.html

https://ria.ru/20201031/voyna-1582491035.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, сша, в мире