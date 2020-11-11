https://ria.ru/20201111/khrizostom-1584115047.html
В РПЦ прокомментировали позицию членов Синода Кипрской церкви по Украине
В РПЦ прокомментировали позицию членов Синода Кипрской церкви по Украине
В Московском патриархате поддержали критику членов Священного Синода Кипрской церкви в адрес архиепископа Кипрского Хризостома, который признал украинских... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:57
2020-11-11T14:57
2020-11-11T14:57
религия и мировоззрение
епифаний думенко
константинопольский патриархат
новости - религия и мировоззрение
украинская православная церковь
владимир легойда
кипр
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Московском патриархате поддержали критику членов Священного Синода Кипрской церкви в адрес архиепископа Кипрского Хризостома, который признал украинских раскольников.Ранее глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул во время богослужения Епифания (Думенко) как "предстоятеля" так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ), де-факто признав возглавляемую им раскольническую структуру.Согласно заявлению митрополита Тамасосского и Оринийского Исаии, члены Синода Кипрской православной церкви не будут встречаться и сослужить с архиепископом Хризостомом до тех пор, пока Синод не вынесет решения по вопросу признания ПЦУ. В интервью греческим СМИ митрополит Исаия также заявил, что не пустит главу ПЦУ Епифания в свою митрополию, если тот прибудет на Кипр по приглашению архиепископа Хризостома. По словам архиерея, Кипрская церковь находится на грани раскола, и нормализация ситуации зависит от решений ее предстоятеля."Честная и канонически выверенная позиция владыки Исаии еще раз свидетельствует об ошибочности действий архиепископа Хризостома и демонстрирует вред, который наносится единству Православной Церкви фанарской авантюрой под названием "ПЦУ", - написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
https://ria.ru/20201106/ukraina-1583374965.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
епифаний думенко, константинопольский патриархат, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, владимир легойда, кипр
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Московском патриархате поддержали критику членов Священного Синода Кипрской церкви в адрес архиепископа Кипрского Хризостома, который признал украинских раскольников.
Ранее глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул во время богослужения Епифания (Думенко) как "предстоятеля" так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ), де-факто признав возглавляемую им раскольническую структуру.
Согласно заявлению митрополита Тамасосского и Оринийского Исаии, члены Синода Кипрской православной церкви не будут встречаться и сослужить с архиепископом Хризостомом до тех пор, пока Синод не вынесет решения по вопросу признания ПЦУ. В интервью греческим СМИ митрополит Исаия также заявил, что не пустит главу ПЦУ Епифания в свою митрополию, если тот прибудет на Кипр по приглашению архиепископа Хризостома. По словам архиерея, Кипрская церковь находится на грани раскола, и нормализация ситуации зависит от решений ее предстоятеля.
"Честная и канонически выверенная позиция владыки Исаии еще раз свидетельствует об ошибочности действий архиепископа Хризостома и демонстрирует вред, который наносится единству Православной Церкви фанарской авантюрой под названием "ПЦУ", - написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.
Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.