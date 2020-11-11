https://ria.ru/20201111/khrizostom-1584115047.html

В РПЦ прокомментировали позицию членов Синода Кипрской церкви по Украине

В РПЦ прокомментировали позицию членов Синода Кипрской церкви по Украине

В Московском патриархате поддержали критику членов Священного Синода Кипрской церкви в адрес архиепископа Кипрского Хризостома, который признал украинских... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:57

2020-11-11T14:57

2020-11-11T14:57

религия и мировоззрение

епифаний думенко

константинопольский патриархат

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украинская православная церковь

владимир легойда

кипр

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Московском патриархате поддержали критику членов Священного Синода Кипрской церкви в адрес архиепископа Кипрского Хризостома, который признал украинских раскольников.Ранее глава Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом впервые упомянул во время богослужения Епифания (Думенко) как "предстоятеля" так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ), де-факто признав возглавляемую им раскольническую структуру.Согласно заявлению митрополита Тамасосского и Оринийского Исаии, члены Синода Кипрской православной церкви не будут встречаться и сослужить с архиепископом Хризостомом до тех пор, пока Синод не вынесет решения по вопросу признания ПЦУ. В интервью греческим СМИ митрополит Исаия также заявил, что не пустит главу ПЦУ Епифания в свою митрополию, если тот прибудет на Кипр по приглашению архиепископа Хризостома. По словам архиерея, Кипрская церковь находится на грани раскола, и нормализация ситуации зависит от решений ее предстоятеля."Честная и канонически выверенная позиция владыки Исаии еще раз свидетельствует об ошибочности действий архиепископа Хризостома и демонстрирует вред, который наносится единству Православной Церкви фанарской авантюрой под названием "ПЦУ", - написал в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

https://ria.ru/20201106/ukraina-1583374965.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

епифаний думенко, константинопольский патриархат, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, владимир легойда, кипр