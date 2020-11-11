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https://ria.ru/20201111/karantin-1584140805.html
На Украине ввели "карантин выходного дня"
На Украине ввели "карантин выходного дня"
Кабинет министров Украины на заседании в среду ввел в стране "карантин выходного дня", который будет действовать с 14 по 30 ноября, на выходных разрешено... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:30
2020-11-11T16:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
украина
в мире
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду ввел в стране "карантин выходного дня", который будет действовать с 14 по 30 ноября, на выходных разрешено работать в том числе продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и финучреждениям, трансляция заседания велась на канале правительства в Youtube.Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал введение в стране жесткого карантина по выходным. Инициативу поддержал президент Украины Владимир Зеленский. В среду в ряде городов Украины прошли протесты с требованием не ужесточать карантин, их участники опасались потери бизнеса и безработицы."Экономика Украины не выдержит полного локдауна, именно поэтому правительство и министерство здравоохранения вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать сбалансированный вариант дополнительных карантинных ограничений. Министерство здравоохранения разработало изменения, которые предусматривают внедрение так называемого "карантина выходного дня", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позднее карантин был продлен до конца этого года.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 489 808 человек, выздоровели 221 459 заболевших, летальных случаев – 8947.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584124792.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, коронавирусы, украина, в мире

На Украине ввели "карантин выходного дня"

16:30 11.11.2020 (обновлено: 16:33 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГорожане в уличном кафе в Одессе
Горожане в уличном кафе в Одессе - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду ввел в стране "карантин выходного дня", который будет действовать с 14 по 30 ноября, на выходных разрешено работать в том числе продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и финучреждениям, трансляция заседания велась на канале правительства в Youtube.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал введение в стране жесткого карантина по выходным. Инициативу поддержал президент Украины Владимир Зеленский. В среду в ряде городов Украины прошли протесты с требованием не ужесточать карантин, их участники опасались потери бизнеса и безработицы.
Изображение SARS-CoV-2, полученное с помощью сканирующей электронной микроскопии мазка из носоглотки пациентки с ослабленным иммунитетом - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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"Экономика Украины не выдержит полного локдауна, именно поэтому правительство и министерство здравоохранения вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать сбалансированный вариант дополнительных карантинных ограничений. Министерство здравоохранения разработало изменения, которые предусматривают внедрение так называемого "карантина выходного дня", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позднее карантин был продлен до конца этого года.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 489 808 человек, выздоровели 221 459 заболевших, летальных случаев – 8947.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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