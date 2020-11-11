На Украине ввели "карантин выходного дня"
16:30 11.11.2020 (обновлено: 16:33 11.11.2020)
КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду ввел в стране "карантин выходного дня", который будет действовать с 14 по 30 ноября, на выходных разрешено работать в том числе продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и финучреждениям, трансляция заседания велась на канале правительства в Youtube.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал введение в стране жесткого карантина по выходным. Инициативу поддержал президент Украины Владимир Зеленский. В среду в ряде городов Украины прошли протесты с требованием не ужесточать карантин, их участники опасались потери бизнеса и безработицы.
"Экономика Украины не выдержит полного локдауна, именно поэтому правительство и министерство здравоохранения вместе с эпидемиологами, аналитиками, представителями бизнеса начали искать сбалансированный вариант дополнительных карантинных ограничений. Министерство здравоохранения разработало изменения, которые предусматривают внедрение так называемого "карантина выходного дня", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позднее карантин был продлен до конца этого года.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 489 808 человек, выздоровели 221 459 заболевших, летальных случаев – 8947.
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