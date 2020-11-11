https://ria.ru/20201111/karabakh-1584086572.html

Онлайн-брифинг посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы

Онлайн-брифинг посла Азербайджана в России Полада Бюльбюль оглы

12 ноября в 15:00 Международный мультимедийны пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полада БЮЛЬБЮЛЬ ОГЛЫ об актуальной ситуации по урегулированию нагорнокарабахского конфликта.

2020-11-11T13:10

2020-11-11T13:10

2020-11-11T13:10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы