https://ria.ru/20201111/karabakh-1584075976.html

Миротворцы в Карабахе связались с генштабами Азербайджана и Армении

Миротворцы в Карабахе связались с генштабами Азербайджана и Армении

Российские военные, действующие в зоне нагорно-карабахского конфликта, установили прямые каналы связи с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:33

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ситуация в нагорном карабахе

сергей рудской

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские военные, действующие в зоне нагорно-карабахского конфликта, установили прямые каналы связи с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении для предотвращения инцидентов и обеспечения безопасности миротворцев, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской."Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Установлены прямые каналы связи", - сказал Рудской в среду на брифинге."Совместно с армянской и азербайджанской сторонами организована работа по уточнению параметров миротворческой операции", - отметил Рудской.По его словам, в Генштабе Вооружённых сил РФ "развёрнута группа боевого управления, осуществляющая мониторинг обстановки в круглосуточном режиме"."Генеральным штабом спланированы все необходимые меры для обеспечения безопасности российских военнослужащих. Личный состав миротворческого контингента понимает всю ответственность возложенных на него задач и готов их выполнить в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями", - сказал Рудской.

https://ria.ru/20201111/karabakh-1584070768.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Колонна российских миротворцев идет к Карабаху. Кадры Минобороны Российские миротворцы в Армении, колонна идет к Карабаху. 2020-11-11T12:33 true PT0M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей рудской, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире