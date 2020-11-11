Миротворцы в Карабахе связались с генштабами Азербайджана и Армении
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкТяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76 с военной техникой и личным составом на борту на аэродроме в Армении. Кадр видео
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Российские военные, действующие в зоне нагорно-карабахского конфликта, установили прямые каналы связи с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении для предотвращения инцидентов и обеспечения безопасности миротворцев, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской.
"Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Установлены прямые каналы связи", - сказал Рудской в среду на брифинге.
"Совместно с армянской и азербайджанской сторонами организована работа по уточнению параметров миротворческой операции", - отметил Рудской.
По его словам, в Генштабе Вооружённых сил РФ "развёрнута группа боевого управления, осуществляющая мониторинг обстановки в круглосуточном режиме".
"Генеральным штабом спланированы все необходимые меры для обеспечения безопасности российских военнослужащих. Личный состав миротворческого контингента понимает всю ответственность возложенных на него задач и готов их выполнить в строгом соответствии с достигнутыми договоренностями", - сказал Рудской.