https://ria.ru/20201111/karabakh-1584072813.html
В Кремле прокомментировали заявление Алиева о миротворцах в Карабахе
В Кремле прокомментировали заявление Алиева о миротворцах в Карабахе
- Речи о совместных миротворческих силах РФ и Турции в Карабахе не шло, такая тема никогда не обсуждалась, РФ и Турция будут взаимодействовать по Карабаху через РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:23
2020-11-11T12:23
2020-11-11T12:23
ситуация в нагорном карабахе
ильхам алиев
дмитрий песков
владимир путин
турция
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. - Речи о совместных миротворческих силах РФ и Турции в Карабахе не шло, такая тема никогда не обсуждалась, РФ и Турция будут взаимодействовать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."Нет, речи о совместных миротворческих силах не шло, эта тема никогда не обсуждалась", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о словах президента Азербайджана Ильхама Алиева про совместные миротворческие силы РФ и Турции.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ильхам алиев, дмитрий песков, владимир путин, турция, азербайджан, в мире