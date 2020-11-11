https://ria.ru/20201111/karabakh-1584072813.html

В Кремле прокомментировали заявление Алиева о миротворцах в Карабахе

В Кремле прокомментировали заявление Алиева о миротворцах в Карабахе

- Речи о совместных миротворческих силах РФ и Турции в Карабахе не шло, такая тема никогда не обсуждалась, РФ и Турция будут взаимодействовать по Карабаху через РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T12:23

2020-11-11T12:23

2020-11-11T12:23

ситуация в нагорном карабахе

ильхам алиев

дмитрий песков

владимир путин

турция

азербайджан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_13fe9e0f58e7dd3126a91b2287d4e6cc.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. - Речи о совместных миротворческих силах РФ и Турции в Карабахе не шло, такая тема никогда не обсуждалась, РФ и Турция будут взаимодействовать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков."Нет, речи о совместных миротворческих силах не шло, эта тема никогда не обсуждалась", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о словах президента Азербайджана Ильхама Алиева про совместные миротворческие силы РФ и Турции.

турция

азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильхам алиев, дмитрий песков, владимир путин, турция, азербайджан, в мире