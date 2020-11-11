https://ria.ru/20201111/karabakh-1584072512.html

Наблюдательные посты развернут в зоне ответственности "Юг" в Карабахе

Наблюдательные посты развернут в зоне ответственности "Юг" в Карабахе

Наблюдательные посты миротворцев планируется развернуть с 12 ноября для обеспечения безопасности мирного населения в зоне ответственности "Юг" в Нагорном... РИА Новости, 11.11.2020

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ситуация в нагорном карабахе

сергей рудской

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Наблюдательные посты миротворцев планируется развернуть с 12 ноября для обеспечения безопасности мирного населения в зоне ответственности "Юг" в Нагорном Карабахе, где недавно шли активные боевые действия, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской."Для обеспечения безопасности мирного населения спланировано развертывание наблюдательных постов в зоне ответственности "Юг", где еще два дня назад шли активные боевые действия", - сказал Рудской на брифинге в среду.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, согласно которому полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы: 1960 военнослужащих, а также 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

https://ria.ru/20201111/karabakh-1584070768.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Колонна российских миротворцев идет к Карабаху. Кадры Минобороны Российские миротворцы в Армении, колонна идет к Карабаху. 2020-11-11T12:22 true PT0M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей рудской, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире