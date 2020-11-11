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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584072512.html
Наблюдательные посты развернут в зоне ответственности "Юг" в Карабахе
Наблюдательные посты развернут в зоне ответственности "Юг" в Карабахе
Наблюдательные посты миротворцев планируется развернуть с 12 ноября для обеспечения безопасности мирного населения в зоне ответственности "Юг" в Нагорном... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:22
2020-11-11T12:22
ситуация в нагорном карабахе
сергей рудской
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Наблюдательные посты миротворцев планируется развернуть с 12 ноября для обеспечения безопасности мирного населения в зоне ответственности "Юг" в Нагорном Карабахе, где недавно шли активные боевые действия, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской."Для обеспечения безопасности мирного населения спланировано развертывание наблюдательных постов в зоне ответственности "Юг", где еще два дня назад шли активные боевые действия", - сказал Рудской на брифинге в среду.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, согласно которому полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы: 1960 военнослужащих, а также 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584070768.html
нагорный карабах
азербайджан
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Колонна российских миротворцев идет к Карабаху. Кадры Минобороны
Российские миротворцы в Армении, колонна идет к Карабаху.
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сергей рудской, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Наблюдательные посты развернут в зоне ответственности "Юг" в Карабахе

12:22 11.11.2020
 
© REUTERS / Francesco BrembatiВоеннослужащие российских миротворческих сил рядом с танком недалеко от границы с Арменией
Военнослужащие российских миротворческих сил рядом с танком недалеко от границы с Арменией - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© REUTERS / Francesco Brembati
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Наблюдательные посты миротворцев планируется развернуть с 12 ноября для обеспечения безопасности мирного населения в зоне ответственности "Юг" в Нагорном Карабахе, где недавно шли активные боевые действия, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской.
"Для обеспечения безопасности мирного населения спланировано развертывание наблюдательных постов в зоне ответственности "Юг", где еще два дня назад шли активные боевые действия", - сказал Рудской на брифинге в среду.
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Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, согласно которому полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы: 1960 военнослужащих, а также 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеСергей РудскойНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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