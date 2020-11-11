https://ria.ru/20201111/karabakh-1584072512.html
Наблюдательные посты развернут в зоне ответственности "Юг" в Карабахе
Наблюдательные посты развернут в зоне ответственности "Юг" в Карабахе
Наблюдательные посты миротворцев планируется развернуть с 12 ноября для обеспечения безопасности мирного населения в зоне ответственности "Юг" в Нагорном... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:22
2020-11-11T12:22
2020-11-11T12:22
ситуация в нагорном карабахе
сергей рудской
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Наблюдательные посты миротворцев планируется развернуть с 12 ноября для обеспечения безопасности мирного населения в зоне ответственности "Юг" в Нагорном Карабахе, где недавно шли активные боевые действия, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской."Для обеспечения безопасности мирного населения спланировано развертывание наблюдательных постов в зоне ответственности "Юг", где еще два дня назад шли активные боевые действия", - сказал Рудской на брифинге в среду.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, согласно которому полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы: 1960 военнослужащих, а также 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.
https://ria.ru/20201111/karabakh-1584070768.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Колонна российских миротворцев идет к Карабаху. Кадры Минобороны
Российские миротворцы в Армении, колонна идет к Карабаху.
2020-11-11T12:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей рудской, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире