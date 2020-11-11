"Коммунисты России" объяснили предложение продлить новогодние каникулы
16:12 11.11.2020 (обновлено: 16:47 11.11.2020)
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Член партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович объяснил инициативу продлить новогодние праздники на две недели.
По его словам, длинные каникулы позволят "выиграть время у вируса" и подготовить вакцину для населения.
"Какого-то другого выхода из создавшейся ситуации мы не видим. Необходимо снизить контакты между людьми, чтобы вакцина успела подойти раньше, чем мы выйдем на плато по коронавирусу", — сказал политик в комментарии "Московскому комсомольцу".
Малинкович отметил, что партия попросила власти оперативно разработать механизм оплаты дополнительных праздничных дней тем, кто работает вне бюджетной сферы.
Ранее председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин направил обращение в правительство с предложением продлить новогодние праздники на две недели, до 24 января, с сохранением заработной платы. Необходимость дополнительных каникул он объяснил ухудшающейся эпидемиологической обстановкой.
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