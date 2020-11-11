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"Коммунисты России" объяснили предложение продлить новогодние каникулы
"Коммунисты России" объяснили предложение продлить новогодние каникулы
Член партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович объяснил инициативу продлить новогодние праздники на две недели. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:12
2020-11-11T16:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
максим сурайкин
коммунисты россии
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Член партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович объяснил инициативу продлить новогодние праздники на две недели.По его словам, длинные каникулы позволят "выиграть время у вируса" и подготовить вакцину для населения.Малинкович отметил, что партия попросила власти оперативно разработать механизм оплаты дополнительных праздничных дней тем, кто работает вне бюджетной сферы.Ранее председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин направил обращение в правительство с предложением продлить новогодние праздники на две недели, до 24 января, с сохранением заработной платы. Необходимость дополнительных каникул он объяснил ухудшающейся эпидемиологической обстановкой.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, максим сурайкин, коммунисты россии, общество

"Коммунисты России" объяснили предложение продлить новогодние каникулы

16:12 11.11.2020 (обновлено: 16:47 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрохожие на Красной площади в Москве
Прохожие на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Член партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович объяснил инициативу продлить новогодние праздники на две недели.
По его словам, длинные каникулы позволят "выиграть время у вируса" и подготовить вакцину для населения.

"Какого-то другого выхода из создавшейся ситуации мы не видим. Необходимо снизить контакты между людьми, чтобы вакцина успела подойти раньше, чем мы выйдем на плато по коронавирусу", — сказал политик в комментарии "Московскому комсомольцу".

Малинкович отметил, что партия попросила власти оперативно разработать механизм оплаты дополнительных праздничных дней тем, кто работает вне бюджетной сферы.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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