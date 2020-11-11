https://ria.ru/20201111/kanikuly-1584136767.html

"Коммунисты России" объяснили предложение продлить новогодние каникулы

"Коммунисты России" объяснили предложение продлить новогодние каникулы

Член партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович объяснил инициативу продлить новогодние праздники на две недели. РИА Новости, 11.11.2020

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распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

максим сурайкин

коммунисты россии

общество

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Член партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович объяснил инициативу продлить новогодние праздники на две недели.По его словам, длинные каникулы позволят "выиграть время у вируса" и подготовить вакцину для населения.Малинкович отметил, что партия попросила власти оперативно разработать механизм оплаты дополнительных праздничных дней тем, кто работает вне бюджетной сферы.Ранее председатель ЦК партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин направил обращение в правительство с предложением продлить новогодние праздники на две недели, до 24 января, с сохранением заработной платы. Необходимость дополнительных каникул он объяснил ухудшающейся эпидемиологической обстановкой.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/prazdniki-1583458910.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/koronavirus-1582483264.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, максим сурайкин, коммунисты россии, общество