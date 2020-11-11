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Профсоюзы прокомментировали предложение продлить новогодние каникулы
Профсоюзы прокомментировали предложение продлить новогодние каникулы
Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков назвал идею продлить зимние каникулы демагогической. РИА Новости, 11.11.2020
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр шершуков
коммунисты россии
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здоровье - общество
федерация независимых профсоюзов россии
общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков назвал идею продлить зимние каникулы демагогической.Ранее партия "Коммунисты России" предложила продлить новогодние праздники до 24 января из-за коронавируса. В Госдуме посчитали предложенную меру избыточной для федерального уровня. Член комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ольга Павлова отметила, что такое решение могут принимать на местах.В Совфеде отнеслись к инициативе коммунистов критичнее. Первый замглавы социального комитета верхней палаты Валерий Рязанский считает, что продление каникул было бы непосильным для экономики.Этой зимой предусмотрены десятидневные новогодние каникулы с 1 по 10 января.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр шершуков, коммунисты россии, коронавирусы, здоровье - общество, федерация независимых профсоюзов россии, общество

Профсоюзы прокомментировали предложение продлить новогодние каникулы

11:19 11.11.2020 (обновлено: 12:22 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкНовогоднее украшение центральных площадей и улиц Москвы
Новогоднее украшение центральных площадей и улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 11 ноя РИА Новости. Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков назвал идею продлить зимние каникулы демагогической.
Ранее партия "Коммунисты России" предложила продлить новогодние праздники до 24 января из-за коронавируса.
"Каким образом можно сейчас представлять, что будет после 10 января? Если "Коммунисты России" обладают такими прогностическими способностями, им нужно работать не в партийной сфере, а в сфере биржевой игры, прогнозирования курса доллара. Это <...> предложение, которое никак не связано с реальной ситуацией, которая может быть после 10 января в России", — прокомментировал Шершуков.
В Госдуме посчитали предложенную меру избыточной для федерального уровня. Член комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ольга Павлова отметила, что такое решение могут принимать на местах.
В Совфеде отнеслись к инициативе коммунистов критичнее. Первый замглавы социального комитета верхней палаты Валерий Рязанский считает, что продление каникул было бы непосильным для экономики.
Этой зимой предусмотрены десятидневные новогодние каникулы с 1 по 10 января.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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