Профсоюзы прокомментировали предложение продлить новогодние каникулы
11:19 11.11.2020 (обновлено: 12:22 11.11.2020)
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкНовогоднее украшение центральных площадей и улиц Москвы
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков назвал идею продлить зимние каникулы демагогической.
Ранее партия "Коммунисты России" предложила продлить новогодние праздники до 24 января из-за коронавируса.
"Каким образом можно сейчас представлять, что будет после 10 января? Если "Коммунисты России" обладают такими прогностическими способностями, им нужно работать не в партийной сфере, а в сфере биржевой игры, прогнозирования курса доллара. Это <...> предложение, которое никак не связано с реальной ситуацией, которая может быть после 10 января в России", — прокомментировал Шершуков.
В Госдуме посчитали предложенную меру избыточной для федерального уровня. Член комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ольга Павлова отметила, что такое решение могут принимать на местах.
В Совфеде отнеслись к инициативе коммунистов критичнее. Первый замглавы социального комитета верхней палаты Валерий Рязанский считает, что продление каникул было бы непосильным для экономики.
Этой зимой предусмотрены десятидневные новогодние каникулы с 1 по 10 января.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
16 октября, 11:31ИнфографикаВыходные и праздники в 2021 году