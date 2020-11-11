https://ria.ru/20201111/kanikuly-1584059710.html

Профсоюзы прокомментировали предложение продлить новогодние каникулы

Профсоюзы прокомментировали предложение продлить новогодние каникулы

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков назвал идею продлить зимние каникулы демагогической. РИА Новости, 11.11.2020

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здоровье - общество

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков назвал идею продлить зимние каникулы демагогической.Ранее партия "Коммунисты России" предложила продлить новогодние праздники до 24 января из-за коронавируса. В Госдуме посчитали предложенную меру избыточной для федерального уровня. Член комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ольга Павлова отметила, что такое решение могут принимать на местах.В Совфеде отнеслись к инициативе коммунистов критичнее. Первый замглавы социального комитета верхней палаты Валерий Рязанский считает, что продление каникул было бы непосильным для экономики.Этой зимой предусмотрены десятидневные новогодние каникулы с 1 по 10 января.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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