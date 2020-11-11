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Калужская область
Калужская область
https://ria.ru/20201111/kaluga-1584173428.html
В Калужской области обсудили значение в истории Великого стояния на Угре
В Калужской области обсудили значение в истории Великого стояния на Угре
Великое стояние на реке Угре в 1480 году положило конец ордынскому игу и дало начало становлению России как сильного, независимого государства с центром в... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T19:03
2020-11-11T19:03
калужская область
императорское православное палестинское общество
госдума рф
сергей степашин
анатолий артамонов
москва
калуга
калужская область
общество
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КАЛУГА, 11 ноя - РИА Новости. Великое стояние на реке Угре в 1480 году положило конец ордынскому игу и дало начало становлению России как сильного, независимого государства с центром в Москве, заявил замгубернатора Калужской области Константин Горобцов на XIII научно-практической конференции "У истоков российской государственности".Правительство Калужской области сообщает, что конференция прошла в онлайн-формате на территории информационного культурного центра в Калуге. В ней приняли участие ученые, депутаты, представители власти, духовенства и общественности.Приветственное слово в адрес мероприятия направил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. "Великое стояние на реке Угре – это показательный пример мирного разрешения возникающих вопросов внутри одного народа на пути к его единению. Это наша общая история, наше общее прошлое", - говорится в приветствии.От имени правительства области к участникам обратился заместитель губернатора Константин Горобцов. "Именно здесь 11 ноября 1480 года произошло великое историческое событие. Было окончательно покончено с ордынским игом, родилось сильное независимое государство с центром в Москве. Российская держава никогда не теряла своей независимости. Россия выбрала собственный путь в истории, стала великим многонациональным государством", - цитирует замгубернатора пресс-служба правительства региона.Сенатор Анатолий Артамонов отметил важность данного исторического события и выразил надежду на то, что в ближайшее время дата окончания стояния на реке Угре станет не только региональным, но и федеральным праздником."Мы не только показываем, что чтим историю, но и хотим использовать опыт наших предков, не только воинский, но и опыт духа той нации, которая формировалась на нашей земле", - заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр.В этом году научно-практическая конференция "У истоков российской государственности" прошла в 13-й раз и была 540-й годовщине победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года. Праздник 11 ноября – День победного окончания Великого стояния на Угре - включен в календарь региональных памятных дат.
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императорское православное палестинское общество, госдума рф, сергей степашин, анатолий артамонов, москва, калуга, калужская область, общество

В Калужской области обсудили значение в истории Великого стояния на Угре

19:03 11.11.2020
 
© РИА Новости / Валентин Черединцев / Перейти в фотобанкРепродукция миниатюры "Стояние на Угре"
Репродукция миниатюры Стояние на Угре - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Валентин Черединцев
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КАЛУГА, 11 ноя - РИА Новости. Великое стояние на реке Угре в 1480 году положило конец ордынскому игу и дало начало становлению России как сильного, независимого государства с центром в Москве, заявил замгубернатора Калужской области Константин Горобцов на XIII научно-практической конференции "У истоков российской государственности".
Правительство Калужской области сообщает, что конференция прошла в онлайн-формате на территории информационного культурного центра в Калуге. В ней приняли участие ученые, депутаты, представители власти, духовенства и общественности.
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Приветственное слово в адрес мероприятия направил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. "Великое стояние на реке Угре – это показательный пример мирного разрешения возникающих вопросов внутри одного народа на пути к его единению. Это наша общая история, наше общее прошлое", - говорится в приветствии.
От имени правительства области к участникам обратился заместитель губернатора Константин Горобцов. "Именно здесь 11 ноября 1480 года произошло великое историческое событие. Было окончательно покончено с ордынским игом, родилось сильное независимое государство с центром в Москве. Российская держава никогда не теряла своей независимости. Россия выбрала собственный путь в истории, стала великим многонациональным государством", - цитирует замгубернатора пресс-служба правительства региона.
Сенатор Анатолий Артамонов отметил важность данного исторического события и выразил надежду на то, что в ближайшее время дата окончания стояния на реке Угре станет не только региональным, но и федеральным праздником.
"Мы не только показываем, что чтим историю, но и хотим использовать опыт наших предков, не только воинский, но и опыт духа той нации, которая формировалась на нашей земле", - заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр.
В этом году научно-практическая конференция "У истоков российской государственности" прошла в 13-й раз и была 540-й годовщине победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года. Праздник 11 ноября – День победного окончания Великого стояния на Угре - включен в календарь региональных памятных дат.
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Калужская областьИмператорское православное палестинское обществоГосдума РФСергей СтепашинАнатолий АртамоновМоскваКалугаКалужская областьОбщество
 
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