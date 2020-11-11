https://ria.ru/20201111/kaluga-1584173428.html

В Калужской области обсудили значение в истории Великого стояния на Угре

В Калужской области обсудили значение в истории Великого стояния на Угре

Великое стояние на реке Угре в 1480 году положило конец ордынскому игу и дало начало становлению России как сильного, независимого государства с центром в... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T19:03

2020-11-11T19:03

2020-11-11T19:03

калужская область

императорское православное палестинское общество

госдума рф

сергей степашин

анатолий артамонов

москва

калуга

калужская область

общество

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КАЛУГА, 11 ноя - РИА Новости. Великое стояние на реке Угре в 1480 году положило конец ордынскому игу и дало начало становлению России как сильного, независимого государства с центром в Москве, заявил замгубернатора Калужской области Константин Горобцов на XIII научно-практической конференции "У истоков российской государственности".Правительство Калужской области сообщает, что конференция прошла в онлайн-формате на территории информационного культурного центра в Калуге. В ней приняли участие ученые, депутаты, представители власти, духовенства и общественности.Приветственное слово в адрес мероприятия направил председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин. "Великое стояние на реке Угре – это показательный пример мирного разрешения возникающих вопросов внутри одного народа на пути к его единению. Это наша общая история, наше общее прошлое", - говорится в приветствии.От имени правительства области к участникам обратился заместитель губернатора Константин Горобцов. "Именно здесь 11 ноября 1480 года произошло великое историческое событие. Было окончательно покончено с ордынским игом, родилось сильное независимое государство с центром в Москве. Российская держава никогда не теряла своей независимости. Россия выбрала собственный путь в истории, стала великим многонациональным государством", - цитирует замгубернатора пресс-служба правительства региона.Сенатор Анатолий Артамонов отметил важность данного исторического события и выразил надежду на то, что в ближайшее время дата окончания стояния на реке Угре станет не только региональным, но и федеральным праздником."Мы не только показываем, что чтим историю, но и хотим использовать опыт наших предков, не только воинский, но и опыт духа той нации, которая формировалась на нашей земле", - заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр.В этом году научно-практическая конференция "У истоков российской государственности" прошла в 13-й раз и была 540-й годовщине победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года. Праздник 11 ноября – День победного окончания Великого стояния на Угре - включен в календарь региональных памятных дат.

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/1584036051.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

императорское православное палестинское общество, госдума рф, сергей степашин, анатолий артамонов, москва, калуга, калужская область, общество