https://ria.ru/20201111/izrail-1584163020.html

В Израиле выделят 89 миллионов долларов на поддержку отелей

В Израиле выделят 89 миллионов долларов на поддержку отелей

Министерство туризма Израиля выделяет субсидии в размере до 300 миллионов шекелей (около 89 миллионов долларов) отелям, которые пострадали из-за отсутствия... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T18:41

2020-11-11T18:41

2020-11-11T18:41

туризм

коронавирус covid-19

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отели

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министерство туризма израиля

израиль

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Министерство туризма Израиля выделяет субсидии в размере до 300 миллионов шекелей (около 89 миллионов долларов) отелям, которые пострадали из-за отсутствия въездного туризма и экономических последствий пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.Это необходимо для того, чтобы сохранить работу гостиниц в кризисный период и обеспечить их дальнейшее существование."Индустрия туризма, которой нанесен серьезный ущерб, нуждается в помощи по возмещению убытков. Я приглашаю отельеров, как больших, так и малых гостиниц, подать заявку и получить необходимую им поддержку", — заявила министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн.Воспользоваться субсидией сможет тот гостиничный объект, который располагает не менее 11 номерами и предоставляет платные услуги по размещению гостей в течение ограниченного периода времени, а также вспомогательные услуги, включая питание, организацию досуга и развлечения.

https://ria.ru/20180719/1524966052.html

израиль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, субсидии, отели, новости - туризм, министерство туризма израиля, израиль