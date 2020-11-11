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https://ria.ru/20201111/izrail-1584163020.html
В Израиле выделят 89 миллионов долларов на поддержку отелей
В Израиле выделят 89 миллионов долларов на поддержку отелей
Министерство туризма Израиля выделяет субсидии в размере до 300 миллионов шекелей (около 89 миллионов долларов) отелям, которые пострадали из-за отсутствия... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T18:41
2020-11-11T18:41
туризм
коронавирус covid-19
туризм
субсидии
отели
новости - туризм
министерство туризма израиля
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Министерство туризма Израиля выделяет субсидии в размере до 300 миллионов шекелей (около 89 миллионов долларов) отелям, которые пострадали из-за отсутствия въездного туризма и экономических последствий пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.Это необходимо для того, чтобы сохранить работу гостиниц в кризисный период и обеспечить их дальнейшее существование."Индустрия туризма, которой нанесен серьезный ущерб, нуждается в помощи по возмещению убытков. Я приглашаю отельеров, как больших, так и малых гостиниц, подать заявку и получить необходимую им поддержку", — заявила министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн.Воспользоваться субсидией сможет тот гостиничный объект, который располагает не менее 11 номерами и предоставляет платные услуги по размещению гостей в течение ограниченного периода времени, а также вспомогательные услуги, включая питание, организацию досуга и развлечения.
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коронавирус covid-19, туризм, субсидии, отели, новости - туризм, министерство туризма израиля, израиль

В Израиле выделят 89 миллионов долларов на поддержку отелей

18:41 11.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичОтдыхающие на пляже в Тель-Авиве
Отдыхающие на пляже в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Министерство туризма Израиля выделяет субсидии в размере до 300 миллионов шекелей (около 89 миллионов долларов) отелям, которые пострадали из-за отсутствия въездного туризма и экономических последствий пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ведомства.
Это необходимо для того, чтобы сохранить работу гостиниц в кризисный период и обеспечить их дальнейшее существование.
"Индустрия туризма, которой нанесен серьезный ущерб, нуждается в помощи по возмещению убытков. Я приглашаю отельеров, как больших, так и малых гостиниц, подать заявку и получить необходимую им поддержку", — заявила министр туризма Израиля Орит Фаркаш-Хакоэн.
Воспользоваться субсидией сможет тот гостиничный объект, который располагает не менее 11 номерами и предоставляет платные услуги по размещению гостей в течение ограниченного периода времени, а также вспомогательные услуги, включая питание, организацию досуга и развлечения.
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