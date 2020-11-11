https://ria.ru/20201111/ispaniya-1583876576.html

В Испании в двух городах туристы смогут пользоваться аэротакси

В Испании в двух городах туристы смогут пользоваться аэротакси

В 2022 году в Барселоне и Сантьяго-де-Компостела появятся первые аэротакси, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T00:46

2020-11-11T00:46

2020-11-11T02:49

туризм

туризм

линц

новости - туризм

австрия

барселона (город)

сантьяго-де-компостела

испания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569696507_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_8b3283289c3e176a0c1e90cd919cc49b.jpg

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В 2022 году в Барселоне и Сантьяго-де-Компостела появятся первые аэротакси, сообщает "ЕвроПульс".Сначала летающие рейсовые машины будут аттракционом для туристов и местных жителей, а специалисты оценят практичность такого транспорта и его воздействие на окружающую среду, заявили представители госкомпании по аэронавигации.Аэротакси разработали конструкторы местного предприятия. Это беспилотные аэромобили, расчитанные на одного пассажира. Вместо человека они могут перевозить до 150 килограммов груза. Предполагается, что аппараты будут подниматься на высоту от 100 до 300 метров и развивать скорость около 60 километров в час.Другие европейские города тоже берут на вооружение аэротакси. В 2021 году в австрийском Линце планируют начать строительство инфраструктуры для такого транспорта. В Австрии это – продукт совместной разработки местных и китайских инженеров. Они рассчитаны на двух пассажиров и смогут разгоняться до 150 километров в час.

https://ria.ru/20201110/kuba-1581718985.html

линц

австрия

барселона (город)

сантьяго-де-компостела

испания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, линц, новости - туризм, австрия, барселона (город), сантьяго-де-компостела , испания