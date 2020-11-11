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https://ria.ru/20201111/ispaniya-1583876576.html
В Испании в двух городах туристы смогут пользоваться аэротакси
В Испании в двух городах туристы смогут пользоваться аэротакси
В 2022 году в Барселоне и Сантьяго-де-Компостела появятся первые аэротакси, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 11.11.2020
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туризм
туризм
линц
новости - туризм
австрия
барселона (город)
сантьяго-де-компостела
испания
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В 2022 году в Барселоне и Сантьяго-де-Компостела появятся первые аэротакси, сообщает "ЕвроПульс".Сначала летающие рейсовые машины будут аттракционом для туристов и местных жителей, а специалисты оценят практичность такого транспорта и его воздействие на окружающую среду, заявили представители госкомпании по аэронавигации.Аэротакси разработали конструкторы местного предприятия. Это беспилотные аэромобили, расчитанные на одного пассажира. Вместо человека они могут перевозить до 150 килограммов груза. Предполагается, что аппараты будут подниматься на высоту от 100 до 300 метров и развивать скорость около 60 километров в час.Другие европейские города тоже берут на вооружение аэротакси. В 2021 году в австрийском Линце планируют начать строительство инфраструктуры для такого транспорта. В Австрии это – продукт совместной разработки местных и китайских инженеров. Они рассчитаны на двух пассажиров и смогут разгоняться до 150 километров в час.
https://ria.ru/20201110/kuba-1581718985.html
линц
австрия
барселона (город)
сантьяго-де-компостела
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туризм, линц, новости - туризм, австрия, барселона (город), сантьяго-де-компостела , испания

В Испании в двух городах туристы смогут пользоваться аэротакси

00:46 11.11.2020 (обновлено: 02:49 11.11.2020)
 
© ГК "Аэросоюз"Аэротакси
Аэротакси - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© ГК "Аэросоюз"
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. В 2022 году в Барселоне и Сантьяго-де-Компостела появятся первые аэротакси, сообщает "ЕвроПульс".
Сначала летающие рейсовые машины будут аттракционом для туристов и местных жителей, а специалисты оценят практичность такого транспорта и его воздействие на окружающую среду, заявили представители госкомпании по аэронавигации.
Аэротакси разработали конструкторы местного предприятия. Это беспилотные аэромобили, расчитанные на одного пассажира. Вместо человека они могут перевозить до 150 килограммов груза. Предполагается, что аппараты будут подниматься на высоту от 100 до 300 метров и развивать скорость около 60 километров в час.
Другие европейские города тоже берут на вооружение аэротакси. В 2021 году в австрийском Линце планируют начать строительство инфраструктуры для такого транспорта. В Австрии это – продукт совместной разработки местных и китайских инженеров. Они рассчитаны на двух пассажиров и смогут разгоняться до 150 километров в час.
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