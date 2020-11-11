https://ria.ru/20201111/infektsii-1584113421.html
Мурашко заявил об угрозе мутировавших инфекций
Мурашко заявил об угрозе мутировавших инфекций
Человечество с большой долей вероятности может вновь столкнуться с инфекционными патогенами, в том числе с уже ранее известными, у которых формируется... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:50
2020-11-11T14:50
2020-11-11T14:50
михаил мурашко
брикс
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574855258_0:69:3072:1797_1400x0_80_0_0_e8aaccb6866c5f1effe70fd705f4703f.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Человечество с большой долей вероятности может вновь столкнуться с инфекционными патогенами, в том числе с уже ранее известными, у которых формируется резистентность к антимикробным препаратам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Прогноз ситуации по распространению инфекционных болезней и в более широком смысле биологических угроз показывает, что с высокой долей вероятности мы можем сталкиваться и с другими инфекционными патогенами, в том числе и уже ранее известными, у которых формируется резистентность к антимикробным препаратам", - сказал Мурашко на встрече министров здравоохранения стран БРИКС.Он отметил, что для решения этой проблемы обсуждается инициатива создания комплексной системы раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний.
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582039619.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574855258_248:0:2979:2048_1400x0_80_0_0_bf3c133b1562707f40c9e33d1343cf68.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, брикс, здоровье - общество, общество