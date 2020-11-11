https://ria.ru/20201111/infektsii-1584113421.html

Мурашко заявил об угрозе мутировавших инфекций

Мурашко заявил об угрозе мутировавших инфекций

Человечество с большой долей вероятности может вновь столкнуться с инфекционными патогенами, в том числе с уже ранее известными, у которых формируется... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:50

2020-11-11T14:50

2020-11-11T14:50

михаил мурашко

брикс

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574855258_0:69:3072:1797_1400x0_80_0_0_e8aaccb6866c5f1effe70fd705f4703f.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Человечество с большой долей вероятности может вновь столкнуться с инфекционными патогенами, в том числе с уже ранее известными, у которых формируется резистентность к антимикробным препаратам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Прогноз ситуации по распространению инфекционных болезней и в более широком смысле биологических угроз показывает, что с высокой долей вероятности мы можем сталкиваться и с другими инфекционными патогенами, в том числе и уже ранее известными, у которых формируется резистентность к антимикробным препаратам", - сказал Мурашко на встрече министров здравоохранения стран БРИКС.Он отметил, что для решения этой проблемы обсуждается инициатива создания комплексной системы раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний.

https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582039619.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, брикс, здоровье - общество, общество