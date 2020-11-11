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Мурашко заявил об угрозе мутировавших инфекций
Мурашко заявил об угрозе мутировавших инфекций
Человечество с большой долей вероятности может вновь столкнуться с инфекционными патогенами, в том числе с уже ранее известными, у которых формируется... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:50
2020-11-11T14:50
михаил мурашко
брикс
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Человечество с большой долей вероятности может вновь столкнуться с инфекционными патогенами, в том числе с уже ранее известными, у которых формируется резистентность к антимикробным препаратам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Прогноз ситуации по распространению инфекционных болезней и в более широком смысле биологических угроз показывает, что с высокой долей вероятности мы можем сталкиваться и с другими инфекционными патогенами, в том числе и уже ранее известными, у которых формируется резистентность к антимикробным препаратам", - сказал Мурашко на встрече министров здравоохранения стран БРИКС.Он отметил, что для решения этой проблемы обсуждается инициатива создания комплексной системы раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний.
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582039619.html
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михаил мурашко, брикс, здоровье - общество, общество

Мурашко заявил об угрозе мутировавших инфекций

14:50 11.11.2020
 
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Человечество с большой долей вероятности может вновь столкнуться с инфекционными патогенами, в том числе с уже ранее известными, у которых формируется резистентность к антимикробным препаратам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Прогноз ситуации по распространению инфекционных болезней и в более широком смысле биологических угроз показывает, что с высокой долей вероятности мы можем сталкиваться и с другими инфекционными патогенами, в том числе и уже ранее известными, у которых формируется резистентность к антимикробным препаратам", - сказал Мурашко на встрече министров здравоохранения стран БРИКС.
Он отметил, что для решения этой проблемы обсуждается инициатива создания комплексной системы раннего предупреждения рисков возникновения массовых инфекционных заболеваний.
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