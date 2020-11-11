https://ria.ru/20201111/immunitet-1584109837.html

Собянин заявил о естественном иммунитете к COVID-19 у миллионов человек

Собянин заявил о естественном иммунитете к COVID-19 у миллионов человек

Естественный иммунитет к COVID-19 есть у миллионов человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:32

2020-11-11T14:32

2020-11-11T14:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Естественный иммунитет к COVID-19 есть у миллионов человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Естественная иммунизация населения (от COVID-19) уже достигает миллионов людей, что тоже создает иммунную прослойку населения", - сказал Собянин в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201108/antitela-1583665625.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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