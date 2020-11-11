https://ria.ru/20201111/immunitet-1584109837.html
Собянин заявил о естественном иммунитете к COVID-19 у миллионов человек
Собянин заявил о естественном иммунитете к COVID-19 у миллионов человек
Естественный иммунитет к COVID-19 есть у миллионов человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:32
2020-11-11T14:32
2020-11-11T14:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Естественный иммунитет к COVID-19 есть у миллионов человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Естественная иммунизация населения (от COVID-19) уже достигает миллионов людей, что тоже создает иммунную прослойку населения", - сказал Собянин в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201108/antitela-1583665625.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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