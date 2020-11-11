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https://ria.ru/20201111/grib-1584079749.html
Инфекционист оценил эффективность нового средства для борьбы с COVID-19
Инфекционист оценил эффективность нового средства для борьбы с COVID-19
Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров усомнился в эффективности открытия специалистов центра "Вектор",... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T12:45
2020-11-11T16:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир никифоров
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров усомнился в эффективности открытия специалистов центра "Вектор", установивших, что экстракт березового гриба подавляет действие коронавируса.По словам ученого, березовый гриб относится к средствам народной медицины и использовать его в качестве основного вида лечения нельзя.Никифоров отметил, что не исключает народную медицину, однако считает, что чага может использоваться только как компонент различных целебных сборов.Ранее специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора установили, что водный экстракт березового гриба чаги эффективен при лечении COVID-19. Ученые объяснили терапевтическое действие чаги широким спектром биологически активных компонентов, которые формируются при тесном взаимодействии березы и гриба.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир никифоров, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Инфекционист оценил эффективность нового средства для борьбы с COVID-19

12:45 11.11.2020 (обновлено: 16:01 11.11.2020)
 
© Depositphotos / RomasetРабота в лаборатории
Работа в лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Depositphotos / Romaset
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров усомнился в эффективности открытия специалистов центра "Вектор", установивших, что экстракт березового гриба подавляет действие коронавируса.
По словам ученого, березовый гриб относится к средствам народной медицины и использовать его в качестве основного вида лечения нельзя.
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"Я понимаю, что все имеет право на жизнь — и это, наверное, тоже. Но то, что съесть кусок гриба чаги и выздороветь, в это я никогда не поверю", — сказал он в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Никифоров отметил, что не исключает народную медицину, однако считает, что чага может использоваться только как компонент различных целебных сборов.
Ранее специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора установили, что водный экстракт березового гриба чаги эффективен при лечении COVID-19. Ученые объяснили терапевтическое действие чаги широким спектром биологически активных компонентов, которые формируются при тесном взаимодействии березы и гриба.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир НикифоровФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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