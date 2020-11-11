https://ria.ru/20201111/gospitalizatsiya-1584090612.html
Минздрав увеличил выплаты больницам за пациентов с пневмонией
Минздрав увеличил выплаты больницам за пациентов с пневмонией
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пересмотрены тарифы на оплату случаев госпитализации - стоимость ведения пациента с внебольничной... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:30
2020-11-11T13:30
2020-11-11T14:37
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михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пересмотрены тарифы на оплату случаев госпитализации - стоимость ведения пациента с внебольничной пневмонией увеличена в два раза."Пересмотрены тарифы на оплату случаев госпитализации в зависимости от степени тяжести, в том числе, по сравнению с предыдущими периодами. Внебольничная пневмония: стоимость ведения пациента увеличена в два раза, - сказал Мурашко на встрече с депутатами Госдумы, его слова приводятся в стенограмме.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество