https://ria.ru/20201111/gospitalizatsiya-1584090612.html

Минздрав увеличил выплаты больницам за пациентов с пневмонией

Минздрав увеличил выплаты больницам за пациентов с пневмонией

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пересмотрены тарифы на оплату случаев госпитализации - стоимость ведения пациента с внебольничной... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:30

2020-11-11T13:30

2020-11-11T14:37

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михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пересмотрены тарифы на оплату случаев госпитализации - стоимость ведения пациента с внебольничной пневмонией увеличена в два раза."Пересмотрены тарифы на оплату случаев госпитализации в зависимости от степени тяжести, в том числе, по сравнению с предыдущими периодами. Внебольничная пневмония: стоимость ведения пациента увеличена в два раза, - сказал Мурашко на встрече с депутатами Госдумы, его слова приводятся в стенограмме.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество