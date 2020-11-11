https://ria.ru/20201111/golosa-1584194604.html
Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден увеличил отрыв от действующего главы государства Дональда Трампа до 5 миллионов голосов. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T21:54
2020-11-11T21:54
2020-11-11T21:54
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581152866_0:126:3104:1872_1400x0_80_0_0_93b6460355b3c9bab124f573cb302061.jpg
ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден увеличил отрыв от действующего главы государства Дональда Трампа до 5 миллионов голосов.Согласно данным о подсчете, за Байдена проголосовали около 77 миллионов американцев, а за Трампа - около 72 миллионов.Оба участника гонки заявляли ранее, что за них отдано рекордное количество голосов, больше, чем за какого-либо другого претендента в истории. Трамп при этом оговаривался, что упоминает только "законные голоса". Число голосов не является определяющим для выявления победителя, в США окончательную точку ставит решение выборщиков. Байден, согласно прогнозам СМИ, получает необходимые для победы 270 голосов выборщиков.
https://ria.ru/20201110/krizis-1583932551.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581152866_138:0:2869:2048_1400x0_80_0_0_a0f89856b10ad51ea30e7f448db06673.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире