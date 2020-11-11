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Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов

Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов

Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден увеличил отрыв от действующего главы государства Дональда Трампа до 5 миллионов голосов. РИА Новости, 11.11.2020

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден увеличил отрыв от действующего главы государства Дональда Трампа до 5 миллионов голосов.Согласно данным о подсчете, за Байдена проголосовали около 77 миллионов американцев, а за Трампа - около 72 миллионов.Оба участника гонки заявляли ранее, что за них отдано рекордное количество голосов, больше, чем за какого-либо другого претендента в истории. Трамп при этом оговаривался, что упоминает только "законные голоса". Число голосов не является определяющим для выявления победителя, в США окончательную точку ставит решение выборщиков. Байден, согласно прогнозам СМИ, получает необходимые для победы 270 голосов выборщиков.

https://ria.ru/20201110/krizis-1583932551.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире