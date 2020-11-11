https://ria.ru/20201111/germaniya-1584156783.html

В Германии медбрата заподозрили в покушении на убийство трех пациентов

В Германии медбрата заподозрили в покушении на убийство трех пациентов

Правоохранители в Германии ведут расследование в отношении 24-летнего медбрата, которого подозревают в покушении на убийство трех пациентов, сообщила в... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T17:35

2020-11-11T17:35

2020-11-11T17:35

германия

мюнхен

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Правоохранители в Германии ведут расследование в отношении 24-летнего медбрата, которого подозревают в покушении на убийство трех пациентов, сообщила в пресс-релизе полиция Мюнхена.Подозреваемый работал медбратом в больнице Мюнхена с июля 2020 года и отвечал за наблюдение за пациентами. 7 ноября состояние 91-летнего пациента и 54-летней пациентки внезапно ухудшилось, их удалось спасти при помощи реанимации. Старший врач провел анализ крови и выяснил, что пациентам давали высокие дозы непрописанных им медикаментов. Кроме того, он вспомнил о похожем случае, который случился 25 октября, когда 90-летнему пациенту также внезапно стало плохо. И в этом случае анализ крови показал идентичный результат.За всеми тремя пациентам в соответствующее время наблюдал один медбрат. О своих подозрениях врач сообщил в полицию, которая начала расследование. Медбрата отстранили от работы, а в понедельник подозреваемого задержали для допроса. Он отрицает все обвинения.Во вторник следственный судья вынес решение о выдаче ордера на арест в связи с подозрением в покушении на убийство. Один из пострадавших пациентов по-прежнему находится в критическом, но стабильном состоянии.Как сообщила старший прокурор Анна Ляйдинг, основываясь на данных переписки подозреваемого, можно предположить, что он хотел похвастаться реанимационными мерами и предстать в роли спасителя, передает издание Augsburger Allgemeine.Случай напоминает дело бывшего медбрата Нильса Хёгеля, который сознался в убийстве 100 пациентов в Германии. Мужчина признался, что делал смертельную инъекцию, чтобы затем попробовать реанимировать пациентов и выступить в роли спасителя перед своими коллегами. В 2019 году Хёгеля приговорили к пожизненному заключению.

https://ria.ru/20181122/1533304662.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, мюнхен, в мире