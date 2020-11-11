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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201111/facebook-1584151488.html
СМИ: Facebook и Google негласно продлили запрет на политическую рекламу
СМИ: Facebook и Google негласно продлили запрет на политическую рекламу
Американские компании Facebook и Google негласно продлили в своих сервисах запрет на политическую рекламу, который планировалось снять через неделю после... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T17:14
2020-11-11T17:14
выборы президента сша — 2020
facebook
дональд трамп
google
джо байден
сша
технологии
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Американские компании Facebook и Google негласно продлили в своих сервисах запрет на политическую рекламу, который планировалось снять через неделю после выборов в США, сообщает газета Financial Times.Компания Google подтвердила изданию, что в ее интернет-сервисах запрет продолжает действовать. Когда он может быть снят, в корпорации не уточнили. В Facebook изданию также сообщили, что запретные меры на политическую рекламу по-прежнему в силе. Компания уточнила, что это было сделано в качестве меры предосторожности, чтобы "обеспечить защиту от возможных беспорядков после выборов". Некоторые рекламодатели Facebook сообщили, что о продлении запрета их не уведомили.Ранее Facebook сообщил, что будет блокировать политическую рекламу, появляющуюся в течение последней недели перед выборами в США. В компании также сообщали, что разрабатывается ряд мер, которые будут задействованы в первые дни и недели после выборов. В конце сентября Google также сообщила рекламодателям, что будет блокировать связанную с выборами в США рекламу после закрытия избирательных участков 3 ноября. Когда компания собиралась снять запрет на подобную рекламу, не сообщалось.По данным СМИ, на выборах президента США победил экс-вице-президент США Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
https://ria.ru/20201106/vybory-1583285429.html
https://ria.ru/20201104/vybory-1582995646.html
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facebook, дональд трамп, google, джо байден, сша, технологии, в мире

СМИ: Facebook и Google негласно продлили запрет на политическую рекламу

17:14 11.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСтенд "Facebook" на Неделе российского интернета RIW-2018
Стенд Facebook на Неделе российского интернета RIW-2018 - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Американские компании Facebook и Google негласно продлили в своих сервисах запрет на политическую рекламу, который планировалось снять через неделю после выборов в США, сообщает газета Financial Times.
Компания Google подтвердила изданию, что в ее интернет-сервисах запрет продолжает действовать. Когда он может быть снят, в корпорации не уточнили. В Facebook изданию также сообщили, что запретные меры на политическую рекламу по-прежнему в силе. Компания уточнила, что это было сделано в качестве меры предосторожности, чтобы "обеспечить защиту от возможных беспорядков после выборов". Некоторые рекламодатели Facebook сообщили, что о продлении запрета их не уведомили.
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Ранее Facebook сообщил, что будет блокировать политическую рекламу, появляющуюся в течение последней недели перед выборами в США. В компании также сообщали, что разрабатывается ряд мер, которые будут задействованы в первые дни и недели после выборов. В конце сентября Google также сообщила рекламодателям, что будет блокировать связанную с выборами в США рекламу после закрытия избирательных участков 3 ноября. Когда компания собиралась снять запрет на подобную рекламу, не сообщалось.
По данным СМИ, на выборах президента США победил экс-вице-президент США Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Президент-республиканец Дональд Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
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