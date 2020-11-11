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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/evrosoyuz-1584144698.html
Еврокомиссар призвала страны ЕС быть готовыми к новым пандемиям
Еврокомиссар призвала страны ЕС быть готовыми к новым пандемиям
Евросоюз должен быть готовым к следующим пандемиям или чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, заявила на пресс-конференции еврокомиссар по... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:47
2020-11-11T16:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
стелла кириакидес
мария князева
коронавирусы
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз должен быть готовым к следующим пандемиям или чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, заявила на пресс-конференции еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес."Мы должны быть готовы к следующим пандемиям или чрезвычайным ситуациям", - сказала она.Евросоюзу пришлось экстренно реагировать на нынешнюю пандемию коронавируса, некоторые страны сталкивались с нехваткой необходимых средств защиты и оборудования. Поскольку были введены жесткие ограничения на повседневную жизнь, экономика ЕС впала в самый серьезный кризис со времён Второй мировой войны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, стелла кириакидес, мария князева, коронавирусы, еврокомиссия, евросоюз, в мире

Еврокомиссар призвала страны ЕС быть готовыми к новым пандемиям

16:47 11.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз должен быть готовым к следующим пандемиям или чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, заявила на пресс-конференции еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.
"Мы должны быть готовы к следующим пандемиям или чрезвычайным ситуациям", - сказала она.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Стелла КириакидесМария КнязеваКоронавирусыЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
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