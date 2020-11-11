https://ria.ru/20201111/evrosoyuz-1584144698.html
Еврокомиссар призвала страны ЕС быть готовыми к новым пандемиям
Еврокомиссар призвала страны ЕС быть готовыми к новым пандемиям
Евросоюз должен быть готовым к следующим пандемиям или чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, заявила на пресс-конференции еврокомиссар по... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T16:47
2020-11-11T16:47
2020-11-11T16:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
стелла кириакидес
мария князева
коронавирусы
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз должен быть готовым к следующим пандемиям или чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, заявила на пресс-конференции еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес."Мы должны быть готовы к следующим пандемиям или чрезвычайным ситуациям", - сказала она.Евросоюзу пришлось экстренно реагировать на нынешнюю пандемию коронавируса, некоторые страны сталкивались с нехваткой необходимых средств защиты и оборудования. Поскольку были введены жесткие ограничения на повседневную жизнь, экономика ЕС впала в самый серьезный кризис со времён Второй мировой войны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584101666.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, стелла кириакидес, мария князева, коронавирусы, еврокомиссия, евросоюз, в мире