https://ria.ru/20201111/evrosoyuz-1584144698.html

Еврокомиссар призвала страны ЕС быть готовыми к новым пандемиям

Еврокомиссар призвала страны ЕС быть готовыми к новым пандемиям

Евросоюз должен быть готовым к следующим пандемиям или чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, заявила на пресс-конференции еврокомиссар по... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:47

2020-11-11T16:47

2020-11-11T16:47

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

стелла кириакидес

мария князева

коронавирусы

еврокомиссия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 11 ноя – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз должен быть готовым к следующим пандемиям или чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, заявила на пресс-конференции еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес."Мы должны быть готовы к следующим пандемиям или чрезвычайным ситуациям", - сказала она.Евросоюзу пришлось экстренно реагировать на нынешнюю пандемию коронавируса, некоторые страны сталкивались с нехваткой необходимых средств защиты и оборудования. Поскольку были введены жесткие ограничения на повседневную жизнь, экономика ЕС впала в самый серьезный кризис со времён Второй мировой войны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/koronavirus-1584101666.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, стелла кириакидес, мария князева, коронавирусы, еврокомиссия, евросоюз, в мире