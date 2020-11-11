https://ria.ru/20201111/evro-1584114119.html

Официальный курс евро на четверг снизился до 90,05 рубля

Официальный курс евро на четверг снизился до 90,05 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 30,89 копейки - до 90,0468 рубля, курс доллара уменьшился на 19,03 копейки - до... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T14:52

2020-11-11T14:52

2020-11-11T14:52

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 30,89 копейки - до 90,0468 рубля, курс доллара уменьшился на 19,03 копейки - до 76,2075 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 24,37 копейки, составив 82,4352 рубля.

https://ria.ru/20201111/neft-1584080820.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика