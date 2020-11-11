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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201111/evro-1584114119.html
Официальный курс евро на четверг снизился до 90,05 рубля
Официальный курс евро на четверг снизился до 90,05 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 30,89 копейки - до 90,0468 рубля, курс доллара уменьшился на 19,03 копейки - до... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T14:52
2020-11-11T14:52
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 30,89 копейки - до 90,0468 рубля, курс доллара уменьшился на 19,03 копейки - до 76,2075 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 24,37 копейки, составив 82,4352 рубля.
https://ria.ru/20201111/neft-1584080820.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на четверг снизился до 90,05 рубля

14:52 11.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивРоссийские рубли и купюра Европейского союза
Российские рубли и купюра Европейского союза - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 30,89 копейки - до 90,0468 рубля, курс доллара уменьшился на 19,03 копейки - до 76,2075 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 24,37 копейки, составив 82,4352 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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