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Большая часть митингующих в Ереване ушла от здания парламента
Большая часть митингующих в Ереване ушла от здания парламента
Большая часть митингующих ушла от парламента Армении в Ереване, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T19:05
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беспорядки в ереване
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Большая часть митингующих ушла от парламента Армении в Ереване, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В Ереване проходила массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки премьера Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Ранее полиция дала протестующим время, чтобы покинуть территорию у парламента.Многие протестующие ушли, сейчас у входа на территорию парламента остаются до 20 человек, на прилегающей к зданию территории - около 150.
ереван
армения
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Силовики уезжают от здания парламента после завершения митинга в Ереване
Митингующие в Ереване расходятся, полиция просит людей покинуть проезжую часть.
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видео, беспорядки в ереване, ереван, армения, в мире
Большая часть митингующих в Ереване ушла от здания парламента
ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Большая часть митингующих ушла от парламента Армении в Ереване, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Большая часть митингующих в Ереване ушла от здания парламента

19:05 11.11.2020 (обновлено: 20:26 11.11.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции у здания парламента Армении в Ереване
Участники митинга оппозиции у здания парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Большая часть митингующих ушла от парламента Армении в Ереване, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В Ереване проходила массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки премьера Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Ранее полиция дала протестующим время, чтобы покинуть территорию у парламента.
Многие протестующие ушли, сейчас у входа на территорию парламента остаются до 20 человек, на прилегающей к зданию территории - около 150.
 
Беспорядки в ЕреванеЕреванАрменияВ мире
 
Политика
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