https://ria.ru/20201111/erevan-1584174310.html
Большая часть митингующих в Ереване ушла от здания парламента
Большая часть митингующих в Ереване ушла от здания парламента
Большая часть митингующих ушла от парламента Армении в Ереване, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T19:05
2020-11-11T19:05
2020-11-11T20:26
беспорядки в ереване
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Большая часть митингующих ушла от парламента Армении в Ереване, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В Ереване проходила массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки премьера Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Ранее полиция дала протестующим время, чтобы покинуть территорию у парламента.Многие протестующие ушли, сейчас у входа на территорию парламента остаются до 20 человек, на прилегающей к зданию территории - около 150.
ереван
армения
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Силовики уезжают от здания парламента после завершения митинга в Ереване
Митингующие в Ереване расходятся, полиция просит людей покинуть проезжую часть.
2020-11-11T19:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, беспорядки в ереване, ереван, армения, в мире