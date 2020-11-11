https://ria.ru/20201111/erevan-1584174310.html

Большая часть митингующих в Ереване ушла от здания парламента

Большая часть митингующих в Ереване ушла от здания парламента

Большая часть митингующих ушла от парламента Армении в Ереване, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 11.11.2020

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беспорядки в ереване

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 11 ноя - РИА Новости. Большая часть митингующих ушла от парламента Армении в Ереване, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В Ереване проходила массовая акция оппозиции, ее участники требовали отставки премьера Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Ранее полиция дала протестующим время, чтобы покинуть территорию у парламента.Многие протестующие ушли, сейчас у входа на территорию парламента остаются до 20 человек, на прилегающей к зданию территории - около 150.

ереван

армения

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Новости

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Силовики уезжают от здания парламента после завершения митинга в Ереване Митингующие в Ереване расходятся, полиция просит людей покинуть проезжую часть. 2020-11-11T19:05 true PT1M00S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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