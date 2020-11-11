https://ria.ru/20201111/ekonomika-1584121026.html

Белоусов назвал сроки окончания "истории с COVID-19" для экономики России

Белоусов назвал сроки окончания "истории с COVID-19" для экономики России

История с пандемией коронавируса для российской экономики завершится в текущем году или в начале 2021 года, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:16

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2020-11-11T15:16

россия

андрей белоусов

сергей собянин

экономика

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. История с пандемией коронавируса для российской экономики завершится в текущем году или в начале 2021 года, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."В целом, если говорить о ковидных таких вот проявлениях, остро связанных с экономикой, я считаю, здесь Сергей Семенович (Собянин - ред.) абсолютно прав. Эта история у нас в этом году, ну, может быть, там зимой 2021 года завершится", - сказал он, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени".При этом он отметил, что последствия пандемии будут проявляться в 2021 году и еще в 2022 году. По его словам, России в 2021 году предстоит пройти через сжатие реальных расходов бюджета. "Чтобы сохранить или выйти на тенденцию роста, нам это надо чем-то заменить. Отсюда внимание к инвестициям", - пояснил он.По прогнозу Минэкономразвития России, снижение ВВП РФ в текущем году составит 3,9%, восстановительный рост в 2021 году прогнозируется на уровне 3,3%.

https://ria.ru/20201111/ekonomika-1584117113.html

https://ria.ru/20200923/ekonomika-1577640427.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей белоусов, сергей собянин, экономика