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https://ria.ru/20201111/ekonomika-1584121026.html
Белоусов назвал сроки окончания "истории с COVID-19" для экономики России
Белоусов назвал сроки окончания "истории с COVID-19" для экономики России
История с пандемией коронавируса для российской экономики завершится в текущем году или в начале 2021 года, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:16
2020-11-11T15:16
россия
андрей белоусов
сергей собянин
экономика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. История с пандемией коронавируса для российской экономики завершится в текущем году или в начале 2021 года, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."В целом, если говорить о ковидных таких вот проявлениях, остро связанных с экономикой, я считаю, здесь Сергей Семенович (Собянин - ред.) абсолютно прав. Эта история у нас в этом году, ну, может быть, там зимой 2021 года завершится", - сказал он, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени".При этом он отметил, что последствия пандемии будут проявляться в 2021 году и еще в 2022 году. По его словам, России в 2021 году предстоит пройти через сжатие реальных расходов бюджета. "Чтобы сохранить или выйти на тенденцию роста, нам это надо чем-то заменить. Отсюда внимание к инвестициям", - пояснил он.По прогнозу Минэкономразвития России, снижение ВВП РФ в текущем году составит 3,9%, восстановительный рост в 2021 году прогнозируется на уровне 3,3%.
https://ria.ru/20201111/ekonomika-1584117113.html
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россия, андрей белоусов, сергей собянин, экономика

Белоусов назвал сроки окончания "истории с COVID-19" для экономики России

15:16 11.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. История с пандемией коронавируса для российской экономики завершится в текущем году или в начале 2021 года, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"В целом, если говорить о ковидных таких вот проявлениях, остро связанных с экономикой, я считаю, здесь Сергей Семенович (Собянин - ред.) абсолютно прав. Эта история у нас в этом году, ну, может быть, там зимой 2021 года завершится", - сказал он, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени".
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
15:04Распространение нового коронавируса
Коронавирус отбросил Россию на полтора года назад, заявил Белоусов
При этом он отметил, что последствия пандемии будут проявляться в 2021 году и еще в 2022 году.

Да, мы следующий год будем иметь последствия, и я думаю, что и в 2022 году след этот будет тянуться, еще достаточно долго. Следующий год вообще для нас сложный, абсолютно правильно Сергей Семенович (Собянин - ред.) говорит, одна из ключевых проблем - это проблема бюджета. Мы должны выходить из того гигантского бюджетного дефицита, для нас гигантского, который сложился в этом году. 4,4%, для нас это очень много.

Андрей Белоусов
первый вице-премьер России
По его словам, России в 2021 году предстоит пройти через сжатие реальных расходов бюджета. "Чтобы сохранить или выйти на тенденцию роста, нам это надо чем-то заменить. Отсюда внимание к инвестициям", - пояснил он.
По прогнозу Минэкономразвития России, снижение ВВП РФ в текущем году составит 3,9%, восстановительный рост в 2021 году прогнозируется на уровне 3,3%.
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