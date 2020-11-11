https://ria.ru/20201111/ekonomika-1584117113.html

Коронавирус отбросил Россию на полтора года назад, заявил Белоусов

Коронавирус отбросил Россию на полтора года назад, заявил Белоусов

Коронавирус отбросил Россию на 1,5 года назад, однако удар был неравномерен, некоторые отрасли пострадали сильнее, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:04

2020-11-11T15:04

2020-11-11T15:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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андрей белоусов

экономика

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Коронавирус отбросил Россию на 1,5 года назад, однако удар был неравномерен, некоторые отрасли пострадали сильнее, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени"."COVID, он с одной стороны, конечно, создал некие проблемы, потому что он отбросил нас примерно на 1,5 года назад - так вот если просто взять и говорить. Причем отбросил очень неравномерно, под удар у нас попали определенные сектора: это прежде всего транспорт, пассажирский транспорт, это значительная часть сектора малого и среднего предпринимательства, где-то примерно треть, если говорить по численности", - сказал он.Первый замглавы правительства также отметил тех, кто связан с услугами для населения в разных формах и часть промышленности, которая "завязана на инвестиции"."Эта волна сейчас как раз начинается, и для нас один из вызовов состоит в том, чтобы вот эта неопределенность, вот эту деформацию в ближайшее время в течение следующего года преодолеть", - заключил Белоусов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/ekonomika-1583901769.html

https://ria.ru/20201110/ogranicheniya-1583985525.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, андрей белоусов, экономика