https://ria.ru/20201111/ekologiya-1584118930.html

Эксперты : пандемия COVID-19 повлияла на экологию Арктики

Эксперты : пандемия COVID-19 повлияла на экологию Арктики

Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в работу независимых экологов в Арктике – регионе, который в значительной степени формирует климат планеты,... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:08

2020-11-11T15:08

2020-11-11T15:08

арктика

экология

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в работу независимых экологов в Арктике – регионе, который в значительной степени формирует климат планеты, сообщил на пресс-конференции "Экология Арктики после коронавируса: новые вызовы в странах Баренц-региона" директор Центра экологического мониторинга "ПОМОР" Тимофей Суровцев."Коронавирус серьезно повлиял на экологическое движение евро-арктического региона, который формирует не только экологическую повестку, но и климат планеты. Основные проблемы региона - это рудники Норвегии, которые множатся и сбрасывают отходы в северные моря. Это и ветряная энергетика, против которой выступают малые народы. Люди сомневаются в ее выгоде. Это и пресловутый "зеленый сдвиг", который навязывают обществу и который нацелен против промышленного развития", - отметил Суворовцев.По словам эксперта, более 150 тысяч независимых природоохранных некоммерческих организаций (НКО) Баренцева региона приостановили свою деятельность или были закрыты из-за отсутствия поддержки государства и частных коммерческих организаций, которые из-за кризиса значительно уменьшили финансирование экологических проектов.О работе независимых экологов Норвегии рассказал по онлайн-связи эколог, представитель организации "Зеленые воины Норвегии" Рубен Оддекалв.Говоря о работе независимых экологов Норвегии, Оддекалв рассказал, что они продолжают бороться против сброса в северные моря загрязняющих веществ, образующихся в результате работы рудников. Он признал, что "независимым экологам сложно противостоять крупным промышленным компаниям с огромными бюджетами". Шведский политик, представитель "Союза зеленых" Торд Бьорк рассказал, что в его стране сложилась сложная ситуация с лесами, которых остается все меньше. "Швеции лесная индустрия стала полностью коммерческой. В России еще есть дикие леса, у нас же их почти нет", - отметил он.По словам Бьорка, люди в Швеции начинают все чаще задумываться об экологических проблемах, но власти предпочитают вести уже устоявшийся диалог с "карманными" критиками и не дают голоса независимым экспертам. "Экологам надо объединяться и не думать о том, что об этом скажут власть и медиа", - сказал он.Эксперт из Норвегии Асбьорн Валь рассказал о судебной тяжбе экологов, выступающих против бурения на морском дне. "В сообществе борцов за природу в Норвегии нет согласия по этому вопросу. Некоторые считают, что было ошибкой пойти судебным путем, так как если суд примет решение не в пользу экологов, это станет их окончательным проигрышем. Но если бы борьба шла политическим путем, то можно было бы оказывать давление на правительство", - сказал он.На связь с Москвой вышел норвежский журналист популярного интернет-портала iFinnmark Стиан Хансен, рассказавший о проблемах, связанных с добычей нефти в Норвегии.Участники мероприятия пришли к общему выводу, что в условиях обостряющихся экологических проблем кризис независимого природоохранного активизма крайне опасен – в период пандемии крупные европейские промышленные предприятия остались практически вне зоны общественного контроля.

https://ria.ru/20201026/arktika-1581252354.html

арктика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктика, экология