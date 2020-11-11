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Эксперты : пандемия COVID-19 повлияла на экологию Арктики
Эксперты : пандемия COVID-19 повлияла на экологию Арктики
Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в работу независимых экологов в Арктике – регионе, который в значительной степени формирует климат планеты,... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:08
2020-11-11T15:08
арктика
экология
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в работу независимых экологов в Арктике – регионе, который в значительной степени формирует климат планеты, сообщил на пресс-конференции "Экология Арктики после коронавируса: новые вызовы в странах Баренц-региона" директор Центра экологического мониторинга "ПОМОР" Тимофей Суровцев."Коронавирус серьезно повлиял на экологическое движение евро-арктического региона, который формирует не только экологическую повестку, но и климат планеты. Основные проблемы региона - это рудники Норвегии, которые множатся и сбрасывают отходы в северные моря. Это и ветряная энергетика, против которой выступают малые народы. Люди сомневаются в ее выгоде. Это и пресловутый "зеленый сдвиг", который навязывают обществу и который нацелен против промышленного развития", - отметил Суворовцев.По словам эксперта, более 150 тысяч независимых природоохранных некоммерческих организаций (НКО) Баренцева региона приостановили свою деятельность или были закрыты из-за отсутствия поддержки государства и частных коммерческих организаций, которые из-за кризиса значительно уменьшили финансирование экологических проектов.О работе независимых экологов Норвегии рассказал по онлайн-связи эколог, представитель организации "Зеленые воины Норвегии" Рубен Оддекалв.Говоря о работе независимых экологов Норвегии, Оддекалв рассказал, что они продолжают бороться против сброса в северные моря загрязняющих веществ, образующихся в результате работы рудников. Он признал, что "независимым экологам сложно противостоять крупным промышленным компаниям с огромными бюджетами". Шведский политик, представитель "Союза зеленых" Торд Бьорк рассказал, что в его стране сложилась сложная ситуация с лесами, которых остается все меньше. "Швеции лесная индустрия стала полностью коммерческой. В России еще есть дикие леса, у нас же их почти нет", - отметил он.По словам Бьорка, люди в Швеции начинают все чаще задумываться об экологических проблемах, но власти предпочитают вести уже устоявшийся диалог с "карманными" критиками и не дают голоса независимым экспертам. "Экологам надо объединяться и не думать о том, что об этом скажут власть и медиа", - сказал он.Эксперт из Норвегии Асбьорн Валь рассказал о судебной тяжбе экологов, выступающих против бурения на морском дне. "В сообществе борцов за природу в Норвегии нет согласия по этому вопросу. Некоторые считают, что было ошибкой пойти судебным путем, так как если суд примет решение не в пользу экологов, это станет их окончательным проигрышем. Но если бы борьба шла политическим путем, то можно было бы оказывать давление на правительство", - сказал он.На связь с Москвой вышел норвежский журналист популярного интернет-портала iFinnmark Стиан Хансен, рассказавший о проблемах, связанных с добычей нефти в Норвегии.Участники мероприятия пришли к общему выводу, что в условиях обостряющихся экологических проблем кризис независимого природоохранного активизма крайне опасен – в период пандемии крупные европейские промышленные предприятия остались практически вне зоны общественного контроля.
https://ria.ru/20201026/arktika-1581252354.html
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РИА Новости
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60
арктика, экология

Эксперты : пандемия COVID-19 повлияла на экологию Арктики

15:08 11.11.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Центра экологического мониторинга "ПОМОР"Пресс-конференция Экология Арктики после коронавируса: новые вызовы в странах Баренц-региона"
Пресс-конференция Экология Арктики после коронавируса: новые вызовы в странах Баренц-региона - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой Центра экологического мониторинга "ПОМОР"
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в работу независимых экологов в Арктике – регионе, который в значительной степени формирует климат планеты, сообщил на пресс-конференции "Экология Арктики после коронавируса: новые вызовы в странах Баренц-региона" директор Центра экологического мониторинга "ПОМОР" Тимофей Суровцев.
"Коронавирус серьезно повлиял на экологическое движение евро-арктического региона, который формирует не только экологическую повестку, но и климат планеты. Основные проблемы региона - это рудники Норвегии, которые множатся и сбрасывают отходы в северные моря. Это и ветряная энергетика, против которой выступают малые народы. Люди сомневаются в ее выгоде. Это и пресловутый "зеленый сдвиг", который навязывают обществу и который нацелен против промышленного развития", - отметил Суворовцев.
По словам эксперта, более 150 тысяч независимых природоохранных некоммерческих организаций (НКО) Баренцева региона приостановили свою деятельность или были закрыты из-за отсутствия поддержки государства и частных коммерческих организаций, которые из-за кризиса значительно уменьшили финансирование экологических проектов.
О работе независимых экологов Норвегии рассказал по онлайн-связи эколог, представитель организации "Зеленые воины Норвегии" Рубен Оддекалв.
"Мы работаем в связке со многими партнерами, которые также сейчас во многом недофинансированы. Что касается климата, что касается охраны окружающей среды, то многим известно, что вследствие коронакризиса экология значительно улучшилась и воздух стал чище. Многие проекты продолжились. Однако мы не смотрим в будущее с полной уверенностью, потому что не знаем, сможем ли выжить в условиях кризиса", - отметил Оддекалв.
Говоря о работе независимых экологов Норвегии, Оддекалв рассказал, что они продолжают бороться против сброса в северные моря загрязняющих веществ, образующихся в результате работы рудников. Он признал, что "независимым экологам сложно противостоять крупным промышленным компаниям с огромными бюджетами".
Шведский политик, представитель "Союза зеленых" Торд Бьорк рассказал, что в его стране сложилась сложная ситуация с лесами, которых остается все меньше. "Швеции лесная индустрия стала полностью коммерческой. В России еще есть дикие леса, у нас же их почти нет", - отметил он.
По словам Бьорка, люди в Швеции начинают все чаще задумываться об экологических проблемах, но власти предпочитают вести уже устоявшийся диалог с "карманными" критиками и не дают голоса независимым экспертам. "Экологам надо объединяться и не думать о том, что об этом скажут власть и медиа", - сказал он.
Эксперт из Норвегии Асбьорн Валь рассказал о судебной тяжбе экологов, выступающих против бурения на морском дне. "В сообществе борцов за природу в Норвегии нет согласия по этому вопросу. Некоторые считают, что было ошибкой пойти судебным путем, так как если суд примет решение не в пользу экологов, это станет их окончательным проигрышем. Но если бы борьба шла политическим путем, то можно было бы оказывать давление на правительство", - сказал он.
На связь с Москвой вышел норвежский журналист популярного интернет-портала iFinnmark Стиан Хансен, рассказавший о проблемах, связанных с добычей нефти в Норвегии.
"Одно из главных направлений нашей промышленности — это добыча нефти. И общество разделено пополам. Часть населения выступает за добычу, а часть против. К сбросу отходов в моря Норвегии тоже относятся по-разному. В крупных городах людей это не интересует. Кроме того, у нас идут жаркие споры по поводу ветряной энергетики, также очень скептично настроены жители Скандинавии в отношении АЭС", — сказал Хансен.
Участники мероприятия пришли к общему выводу, что в условиях обостряющихся экологических проблем кризис независимого природоохранного активизма крайне опасен – в период пандемии крупные европейские промышленные предприятия остались практически вне зоны общественного контроля.
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