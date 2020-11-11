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https://ria.ru/20201111/efremov-1584094374.html
В ОНК опровергли слухи о том, что Ефремов заказывал гуся для сокамерников
В ОНК опровергли слухи о том, что Ефремов заказывал гуся для сокамерников
Актер Михаил Ефремов никогда не заказывал в камеру СИЗО гуся, сообщил журналистам ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК)... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:40
2020-11-11T13:40
дтп с участием михаила ефремова
онк
михаил ефремов
белгородская область
общество
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Актер Михаил Ефремов никогда не заказывал в камеру СИЗО гуся, сообщил журналистам ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников."Вокруг его пребывания в СИЗО было огромное количество слухов. В частности, что якобы Михаил Ефремов заказал супердорогого гуся из интернет-магазина… и проставился перед сокамерниками. Я все-таки спросил у Михаила Олеговича, заказывал ли он гуся. Оказалось, что нет. Гуся он никогда не заказывал. Это мне подтвердили в администрации следственного изолятора. Единственное, что он заказывал, - это то, что имеет возможность заказать любой заключенный. Это колбаса, сыр", - сказал Мельников.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.В ОНК сообщили, что Ефремов этапирован в одну из колоний Белгородской области.
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дтп с участием михаила ефремова, онк, михаил ефремов, белгородская область, общество

В ОНК опровергли слухи о том, что Ефремов заказывал гуся для сокамерников

13:40 11.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Актер Михаил Ефремов никогда не заказывал в камеру СИЗО гуся, сообщил журналистам ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
"Вокруг его пребывания в СИЗО было огромное количество слухов. В частности, что якобы Михаил Ефремов заказал супердорогого гуся из интернет-магазина… и проставился перед сокамерниками. Я все-таки спросил у Михаила Олеговича, заказывал ли он гуся. Оказалось, что нет. Гуся он никогда не заказывал. Это мне подтвердили в администрации следственного изолятора. Единственное, что он заказывал, - это то, что имеет возможность заказать любой заключенный. Это колбаса, сыр", - сказал Мельников.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
В ОНК сообщили, что Ефремов этапирован в одну из колоний Белгородской области.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
01:53
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваОНКМихаил ЕфремовБелгородская областьОбщество
 
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