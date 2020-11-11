https://ria.ru/20201111/efremov-1584094374.html

В ОНК опровергли слухи о том, что Ефремов заказывал гуся для сокамерников

В ОНК опровергли слухи о том, что Ефремов заказывал гуся для сокамерников

Актер Михаил Ефремов никогда не заказывал в камеру СИЗО гуся, сообщил журналистам ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК)... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:40

2020-11-11T13:40

2020-11-11T13:40

дтп с участием михаила ефремова

онк

михаил ефремов

белгородская область

общество

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Актер Михаил Ефремов никогда не заказывал в камеру СИЗО гуся, сообщил журналистам ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников."Вокруг его пребывания в СИЗО было огромное количество слухов. В частности, что якобы Михаил Ефремов заказал супердорогого гуся из интернет-магазина… и проставился перед сокамерниками. Я все-таки спросил у Михаила Олеговича, заказывал ли он гуся. Оказалось, что нет. Гуся он никогда не заказывал. Это мне подтвердили в администрации следственного изолятора. Единственное, что он заказывал, - это то, что имеет возможность заказать любой заключенный. Это колбаса, сыр", - сказал Мельников.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.В ОНК сообщили, что Ефремов этапирован в одну из колоний Белгородской области.

https://ria.ru/20201111/efremov-1584025491.html

белгородская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, онк, михаил ефремов, белгородская область, общество