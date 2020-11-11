https://ria.ru/20201111/efremov-1584025491.html

"Выжить можно": брат Кокорина рассказал, что ждет Ефремова в колонии

"Выжить можно": брат Кокорина рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Брат футболиста Александра Кокорина Кирилл, отбывавший наказание в одной из колоний Белгородской области, рассказал в беседе с "360" об исправительном... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T01:53

2020-11-11T01:53

2020-11-11T01:53

кирилл кокорин

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

белгородская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580990678_0:9:1148:655_1400x0_80_0_0_aa6166a61ba0afa40d9ee549fa7ee00d.jpg

МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Брат футболиста Александра Кокорина Кирилл, отбывавший наказание в одной из колоний Белгородской области, рассказал в беседе с "360" об исправительном учреждении, куда ранее был этапирован актер Михаил Ефремов.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации. "Условия там абсолютно нормальные, как в лагере детском. Там есть, где спать, есть, где кушать. Матрасов особенных или пуховых подушек там нет. В одной огромной комнате находятся от 20 до 50 человек. Выжить там точно можно, страшного ничего нет", — рассказал Кокорин.По его словам, в исправительном учреждении все в порядке с питанием, при этом актер может сам себе купить, что ему хочется, в магазине на территории колонии."Михаилу Олеговичу я желаю от всей души пройти этот очень сложный путь. Мне его искренне жалко как человека, но я понимаю, что он сделал большой грех", - добавил он.Пресненский суд Москвы в мае 2019 года за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев до 1,5 лет колонии. Футболисты и Кокорин-младший, проведя в заключении 11 месяцев, освободились из колонии досрочно в сентябре прошлого года.

https://ria.ru/20201108/efremov-1583594588.html

https://ria.ru/20201110/efremov-1583911673.html

россия

белгородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл кокорин, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, белгородская область, происшествия