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https://ria.ru/20201111/efremov-1584025491.html
"Выжить можно": брат Кокорина рассказал, что ждет Ефремова в колонии
"Выжить можно": брат Кокорина рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Брат футболиста Александра Кокорина Кирилл, отбывавший наказание в одной из колоний Белгородской области, рассказал в беседе с "360" об исправительном... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T01:53
2020-11-11T01:53
кирилл кокорин
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
белгородская область
происшествия
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Брат футболиста Александра Кокорина Кирилл, отбывавший наказание в одной из колоний Белгородской области, рассказал в беседе с "360" об исправительном учреждении, куда ранее был этапирован актер Михаил Ефремов.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации. "Условия там абсолютно нормальные, как в лагере детском. Там есть, где спать, есть, где кушать. Матрасов особенных или пуховых подушек там нет. В одной огромной комнате находятся от 20 до 50 человек. Выжить там точно можно, страшного ничего нет", — рассказал Кокорин.По его словам, в исправительном учреждении все в порядке с питанием, при этом актер может сам себе купить, что ему хочется, в магазине на территории колонии."Михаилу Олеговичу я желаю от всей души пройти этот очень сложный путь. Мне его искренне жалко как человека, но я понимаю, что он сделал большой грех", - добавил он.Пресненский суд Москвы в мае 2019 года за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев до 1,5 лет колонии. Футболисты и Кокорин-младший, проведя в заключении 11 месяцев, освободились из колонии досрочно в сентябре прошлого года.
https://ria.ru/20201108/efremov-1583594588.html
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кирилл кокорин, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, белгородская область, происшествия

"Выжить можно": брат Кокорина рассказал, что ждет Ефремова в колонии

01:53 11.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Брат футболиста Александра Кокорина Кирилл, отбывавший наказание в одной из колоний Белгородской области, рассказал в беседе с "360" об исправительном учреждении, куда ранее был этапирован актер Михаил Ефремов.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита актера теперь планирует обжаловать приговор в кассации.
Журналисты у здания Московского городского суда, где будет проходит рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу о ДТП со смертельным исходом - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
8 ноября, 10:22
Правозащитник рассказал об "особых условиях" для Ефремова в колонии
"Условия там абсолютно нормальные, как в лагере детском. Там есть, где спать, есть, где кушать. Матрасов особенных или пуховых подушек там нет. В одной огромной комнате находятся от 20 до 50 человек. Выжить там точно можно, страшного ничего нет", — рассказал Кокорин.
По его словам, в исправительном учреждении все в порядке с питанием, при этом актер может сам себе купить, что ему хочется, в магазине на территории колонии.
"Михаилу Олеговичу я желаю от всей души пройти этот очень сложный путь. Мне его искренне жалко как человека, но я понимаю, что он сделал большой грех", - добавил он.
Пресненский суд Москвы в мае 2019 года за две драки в центре Москвы отправил Александра и Кирилла Кокориных, Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от одного года пяти месяцев до 1,5 лет колонии. Футболисты и Кокорин-младший, проведя в заключении 11 месяцев, освободились из колонии досрочно в сентябре прошлого года.
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Защита отправила запрос в УФСИН об условиях содержания Ефремова в колонии
 
Кирилл КокоринСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовБелгородская областьПроисшествия
 
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