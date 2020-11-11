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В Москве в ДТП с автобусом погиб человек
В Москве в ДТП с автобусом погиб человек
Мужчина, управлявший легковым автомобилем, погиб в ДТП с автобусом на Большой Академической улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 11.11.2020
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мужчина, управлявший легковым автомобилем, погиб в ДТП с автобусом на Большой Академической улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."Большая Академическая, 14, около 14:30 произошло столкновение автобуса с легковой машиной, водитель легкового автомобиля погиб", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что других пострадавших в аварии нет.Полиция проводит проверку.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в ДТП попал рейсовый автобус "Мосгортранса" маршрута №Т19. "В автобусе пострадал водитель, в автомобиле один погибший. Проводятся следственные мероприятия", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20201109/dtp-1583669868.html
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гумвд, москва, происшествия

В Москве в ДТП с автобусом погиб человек

15:33 11.11.2020 (обновлено: 16:32 11.11.2020)
 
© Фото : ДептрансДТП с участием автомобиля такси и автобуса на улице Большая Академическая в Москве
ДТП с участием автомобиля такси и автобуса на улице Большая Академическая в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : Дептранс
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мужчина, управлявший легковым автомобилем, погиб в ДТП с автобусом на Большой Академической улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.
"Большая Академическая, 14, около 14:30 произошло столкновение автобуса с легковой машиной, водитель легкового автомобиля погиб", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что других пострадавших в аварии нет.
Полиция проводит проверку.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в ДТП попал рейсовый автобус "Мосгортранса" маршрута №Т19. "В автобусе пострадал водитель, в автомобиле один погибший. Проводятся следственные мероприятия", - добавил собеседник агентства.
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