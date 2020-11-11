https://ria.ru/20201111/dtp-1584125041.html

В Москве в ДТП с автобусом погиб человек

В Москве в ДТП с автобусом погиб человек

Мужчина, управлявший легковым автомобилем, погиб в ДТП с автобусом на Большой Академической улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T15:33

2020-11-11T15:33

2020-11-11T16:32

гумвд

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мужчина, управлявший легковым автомобилем, погиб в ДТП с автобусом на Большой Академической улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."Большая Академическая, 14, около 14:30 произошло столкновение автобуса с легковой машиной, водитель легкового автомобиля погиб", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что других пострадавших в аварии нет.Полиция проводит проверку.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в ДТП попал рейсовый автобус "Мосгортранса" маршрута №Т19. "В автобусе пострадал водитель, в автомобиле один погибший. Проводятся следственные мероприятия", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201109/dtp-1583669868.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, москва, происшествия