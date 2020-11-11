https://ria.ru/20201111/dtp-1584125041.html
В Москве в ДТП с автобусом погиб человек
В Москве в ДТП с автобусом погиб человек
Мужчина, управлявший легковым автомобилем, погиб в ДТП с автобусом на Большой Академической улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T15:33
2020-11-11T15:33
2020-11-11T16:32
гумвд
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584136999_2:0:1280:719_1400x0_80_0_0_0d4b25de3a67d8a40a9fdde0f98dbbca.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Мужчина, управлявший легковым автомобилем, погиб в ДТП с автобусом на Большой Академической улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД."Большая Академическая, 14, около 14:30 произошло столкновение автобуса с легковой машиной, водитель легкового автомобиля погиб", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что других пострадавших в аварии нет.Полиция проводит проверку.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, в ДТП попал рейсовый автобус "Мосгортранса" маршрута №Т19. "В автобусе пострадал водитель, в автомобиле один погибший. Проводятся следственные мероприятия", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20201109/dtp-1583669868.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584136999_180:0:1139:719_1400x0_80_0_0_1aad632916dc573065390fe1096f1641.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, москва, происшествия