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В Москве госпитализировали Виктора Дробыша
В Москве госпитализировали Виктора Дробыша
Продюсера Виктора Дробыша госпитализировали в одну из столичных больниц из-за проблем с легкими. РИА Новости, 11.11.2020
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распространение нового коронавируса
виктор дробыш
москва
общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Продюсера Виктора Дробыша госпитализировали в одну из столичных больниц из-за проблем с легкими.Как рассказал сам музыкант, неделю назад он сдал положительный тест на коронавирус, однако решил скрыть болезнь.Дробыш отметил, что на данный момент оценивает свое состояние как нормальное.
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виктор дробыш, москва, общество

В Москве госпитализировали Виктора Дробыша

11:06 11.11.2020 (обновлено: 11:37 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкКомпозитор и продюсер Виктор Дробыш
Композитор и продюсер Виктор Дробыш - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Продюсера Виктора Дробыша госпитализировали в одну из столичных больниц из-за проблем с легкими.
Как рассказал сам музыкант, неделю назад он сдал положительный тест на коронавирус, однако решил скрыть болезнь.

"Были бы легкие в порядке, в больнице бы не лежал. Есть повод полежать в больнице", — сказал он в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Дробыш отметил, что на данный момент оценивает свое состояние как нормальное.
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Распространение нового коронавирусаВиктор ДробышМоскваОбщество
 
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