https://ria.ru/20201111/drobysh-1584057080.html
В Москве госпитализировали Виктора Дробыша
В Москве госпитализировали Виктора Дробыша
Продюсера Виктора Дробыша госпитализировали в одну из столичных больниц из-за проблем с легкими. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T11:06
2020-11-11T11:06
2020-11-11T11:37
распространение нового коронавируса
виктор дробыш
москва
общество
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Продюсера Виктора Дробыша госпитализировали в одну из столичных больниц из-за проблем с легкими.Как рассказал сам музыкант, неделю назад он сдал положительный тест на коронавирус, однако решил скрыть болезнь.Дробыш отметил, что на данный момент оценивает свое состояние как нормальное.
https://ria.ru/20201109/pevitsa-1583759165.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор дробыш, москва, общество