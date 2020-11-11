https://ria.ru/20201111/drobysh-1584057080.html

В Москве госпитализировали Виктора Дробыша

В Москве госпитализировали Виктора Дробыша

Продюсера Виктора Дробыша госпитализировали в одну из столичных больниц из-за проблем с легкими. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T11:06

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2020-11-11T11:37

распространение нового коронавируса

виктор дробыш

москва

общество

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Продюсера Виктора Дробыша госпитализировали в одну из столичных больниц из-за проблем с легкими.Как рассказал сам музыкант, неделю назад он сдал положительный тест на коронавирус, однако решил скрыть болезнь.Дробыш отметил, что на данный момент оценивает свое состояние как нормальное.

https://ria.ru/20201109/pevitsa-1583759165.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор дробыш, москва, общество