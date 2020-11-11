Портал "Мир Достоевского" запустили к 200-летию писателя
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Электронный портал "Мир Достоевского", на котором собраны материалы о жизни и творчестве писателя, запустили к 200-летию со дня его рождения, сообщили в пресс-службе Государственного музея истории российской литературы имени Даля.
"В 2021 году исполняется 200 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского (писатель и публицист родился 11 ноября 1821 года. — Прим. ред.). В рамках юбилейных мероприятий Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля и Студия Артемия Лебедева при поддержке министерства культуры Российской Федерации и участии музеев Ф. М. Достоевского в Санкт-Петербурге, Старой Руссе, Новокузнецке и Омске создали электронный портал "Мир Достоевского", — говорится в сообщении.
На портале представлены материалы из коллекций российских музеев, а также научно-популярные статьи о жизни и творчестве классика. Уточняется, что проект нацелен на объединение лучших ресурсов о Достоевском, чтобы сформировать наиболее полное представление о жизни и творчестве классика.
"Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля планирует развивать портал "Мир Достоевского" с функциональной и содержательной сторон. К этой работе уже сейчас привлекаются профессионалы, а также обычные интернет-пользователи", — добавили в пресс-службе.