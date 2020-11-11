https://ria.ru/20201111/dostoevskiy-1584125986.html

Портал "Мир Достоевского" запустили к 200-летию писателя

Портал "Мир Достоевского" запустили к 200-летию писателя

Электронный портал "Мир Достоевского", на котором собраны материалы о жизни и творчестве писателя, запустили к 200-летию со дня его рождения, сообщили в... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T17:00

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федор достоевский

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Электронный портал "Мир Достоевского", на котором собраны материалы о жизни и творчестве писателя, запустили к 200-летию со дня его рождения, сообщили в пресс-службе Государственного музея истории российской литературы имени Даля.На портале представлены материалы из коллекций российских музеев, а также научно-популярные статьи о жизни и творчестве классика. Уточняется, что проект нацелен на объединение лучших ресурсов о Достоевском, чтобы сформировать наиболее полное представление о жизни и творчестве классика.

https://ria.ru/20201021/besy-1580826684.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, федор достоевский