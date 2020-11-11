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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20201111/doroga-1584085287.html
В Югре откроют дорогу в поселке Белый Яр для постройки нового микрорайона
В Югре откроют дорогу в поселке Белый Яр для постройки нового микрорайона
Дорогу в поселке Белый Яр (ХМАО), благодаря которой в населенном пункте должно появиться 250 тысяч квадратных метров жилья, построили раньше запланированного,... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:05
2020-11-11T15:01
ханты-мансийский автономный округ
белый яр
александр трубецкой
сургутский район
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноя - РИА Новости. Дорогу в поселке Белый Яр (ХМАО), благодаря которой в населенном пункте должно появиться 250 тысяч квадратных метров жилья, построили раньше запланированного, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.Руководитель муниципалитета анонсировал масштабный проект РИА Новости в конце 2019 года, заявив, что в поселке Белый Яр, где проживают около 20 тысяч человек, будет построена дорога, которая позволит возвести четверть миллиона квадратных метров жилья в микрорайоне "Гидронамыв".По данным районных властей, общая протяженность улицы составит 2,5 километра, автомобильное движение будет организовано по четырем полосам, кроме того, в микрорайоне в перспективе появятся детские сады и школа. В июне Трубецкой, посещая Белый Яр, отмечал, что срок ввода дороги - 30 октября 2021 года."Объект уникальный в том плане, что строим на девять месяцев раньше. Подрядчик серьезный. Должны ввести до конца этого года. Все работы выполнены, заасфальтировано, нанесена разметка, освещение установлено. До 30 ноября должны быть сданы инженерные сети. Все в комплексе сдается", - сказал Трубецкой журналистам.По его словам, на строительство дороги в микрорайоне направлено 480 миллионов рублей, еще 124 миллиона - на инженерные сети. "Надо поблагодарить правительство округа за финансирование объектов, самим бы нам было сложнее, да и в сжатые сроки не получилось бы. Средства округа - 80%, остальное - муниципалитет", - пояснил глава района.Он подчеркнул, что появление сетей и дороги позволит только в следующем году ввести в микрорайоне "Гидронамыв" 25 тысяч квадратных метров жилья.
https://ria.ru/20201111/yugra-1584052328.html
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белый яр, александр трубецкой, сургутский район, общество

В Югре откроют дорогу в поселке Белый Яр для постройки нового микрорайона

13:05 11.11.2020 (обновлено: 15:01 11.11.2020)
 
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского районаГлава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Фото : пресс-служба администрации Сургутского района
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноя - РИА Новости. Дорогу в поселке Белый Яр (ХМАО), благодаря которой в населенном пункте должно появиться 250 тысяч квадратных метров жилья, построили раньше запланированного, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Руководитель муниципалитета анонсировал масштабный проект РИА Новости в конце 2019 года, заявив, что в поселке Белый Яр, где проживают около 20 тысяч человек, будет построена дорога, которая позволит возвести четверть миллиона квадратных метров жилья в микрорайоне "Гидронамыв".
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По данным районных властей, общая протяженность улицы составит 2,5 километра, автомобильное движение будет организовано по четырем полосам, кроме того, в микрорайоне в перспективе появятся детские сады и школа. В июне Трубецкой, посещая Белый Яр, отмечал, что срок ввода дороги - 30 октября 2021 года.
"Объект уникальный в том плане, что строим на девять месяцев раньше. Подрядчик серьезный. Должны ввести до конца этого года. Все работы выполнены, заасфальтировано, нанесена разметка, освещение установлено. До 30 ноября должны быть сданы инженерные сети. Все в комплексе сдается", - сказал Трубецкой журналистам.
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По его словам, на строительство дороги в микрорайоне направлено 480 миллионов рублей, еще 124 миллиона - на инженерные сети. "Надо поблагодарить правительство округа за финансирование объектов, самим бы нам было сложнее, да и в сжатые сроки не получилось бы. Средства округа - 80%, остальное - муниципалитет", - пояснил глава района.
Он подчеркнул, что появление сетей и дороги позволит только в следующем году ввести в микрорайоне "Гидронамыв" 25 тысяч квадратных метров жилья.
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругБелый ЯрАлександр ТрубецкойСургутский районОбщество
 
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